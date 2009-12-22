Obama emperyalist, küstah ve yalancı

Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, düzenlediği basın toplantısında, Barack Obama'nın ''emperyalist ve küstah bir yalancı olduğunu'' ileri sürdü.



Kopenhag'da başgösteren tıkanıklığın aşılmaya çalışıldığı son gece görüşmelerinde Obama'nın dünyaya, güç gösterisi yaparak ''antidemokratik'' bir anlaşmayı empoze etmeye çalıştığını savunan Rodriguez, ''Bu zirvede emperyalist, küstah, dinlemeyen ve kendi tutumunu empoze etmeye çalışan, gelişmekte olan ülkeleri tehdit eden Obama'yı gördük'' dedi.



Rodriguez, ''Obama, yalan söylediğini, kamuoyunu düş kırıklığına uğratacağını bile bile bunda ısrar etti'' görüşünü savundu.