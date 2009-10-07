Obama: El Kaide'ye baskıyı sürdüreceğiz

ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin El Kaide'ye yönelik “amansız baskısını” sürdüreceğini ve aşırılık yanlısı şebekelerin denizaşırı ülkelerde barınmasına izin vermeyeceğini söyledi.



Barack Obama, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde yaptığı açıklamada, “Şunu biliyoruz ki, El Kaide ve onun aşırılık yanlısı ortakları dünyanın farklı köşelerinden bizi tehdit etmekte. İşte bu yüzden, El Kaide'ye karşı, daha fazla istihbarat paylaşımında bulunarak, ortaklarımızın kapasitesini güçlendirerek, teröristlerin finansmanına engel olarak ve örgütün lider kadrosuna ağır kayıplar verdirerek, amansız ve hedefe odaklanmış bir baskı uyguluyoruz” diye konuştu.



ABD'nin El Kaide ve diğer aşırılık yanlısı şebekeleri yenilgiye uğratmaya yönelik terörle mücadele çabalarının ilerleme kaydettiğini belirten Obama, El Kaide'yi, “nerede kök salarlarsa salsınlar” hedef alacaklarını ve bu yolda asla pes etmeyeceklerini vurguladı.



Obama, “ABD ve müttefiklerini tehdit eden her kim olursa olsun, onların güvenli barınma olanağı bulmalarına izin vermemek için kapasitemizi ve işbirliğimizi güçlendiriyoruz” dedi.

