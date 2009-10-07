Obama: El Kaide'ye baskıyı sürdüreceğiz

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|ABD Başkanı Barack Obama, ülkesinin El Kaide'ye yönelik
“amansız baskısını” sürdüreceğini ve aşırılık yanlısı şebekelerin denizaşırı
ülkelerde barınmasına izin vermeyeceğini söyledi.
Barack Obama, Ulusal Terörle Mücadele Merkezi'nde yaptığı
açıklamada, “Şunu biliyoruz ki, El Kaide ve onun aşırılık yanlısı ortakları
dünyanın farklı köşelerinden bizi tehdit etmekte. İşte bu yüzden, El Kaide'ye
karşı, daha fazla istihbarat paylaşımında bulunarak, ortaklarımızın kapasitesini
güçlendirerek, teröristlerin finansmanına engel olarak ve örgütün lider
kadrosuna ağır kayıplar verdirerek, amansız ve hedefe odaklanmış bir baskı
uyguluyoruz” diye konuştu.
ABD'nin El Kaide ve diğer aşırılık yanlısı
şebekeleri yenilgiye uğratmaya yönelik terörle mücadele çabalarının ilerleme
kaydettiğini belirten Obama, El Kaide'yi, “nerede kök salarlarsa salsınlar”
hedef alacaklarını ve bu yolda asla pes etmeyeceklerini vurguladı.
Obama,
“ABD ve müttefiklerini tehdit eden her kim olursa olsun, onların güvenli barınma
olanağı bulmalarına izin vermemek için kapasitemizi ve işbirliğimizi
güçlendiriyoruz”
dedi.