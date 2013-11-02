Obama: El Kaide son dönemde daha da aktif hale geldi

ABD Başkanı Barack Obama, askerlerinin Irak'tan çekileli 2 yıl olduğunu, ancak iki ülke arasındaki stratejik ortaklığın çok güçlü olduğunu belirterek "Gerek Amerikalı gerek Iraklı olsun, daha önce korkunç bir diktatör tarafından yönetilen bir ülkeye işleyen bir demokrasi getirmek için kaybedilen hayatları onurlandırıyoruz. Başbakan Nuri El Maliki'nin, güçlü, müreffeh, kapsayıcı ve demokratik bir Irak'ı garanti ederek bu fedakarlığı onurlandırmaya olan bağlılığını takdir ediyoruz" dedi.

Obama, Maliki ile ekonomik, bölgesel ve güvenlik konularında geniş kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ifade etti. Irak'ın petrol üretimi gibi alanlarda önemli ilerlemeler kaydettiğine ve diğer bazı reformları hayata geçirdiğine işaret eden Obama, "Buna rağmen malesef El Kaide hala aktif ve son dönemde daha da aktif hale geldi. Dolayısıyla, sadece Irak'ta faaliyet göstermeyen, aynı zamanda tüm bölgeye ve ABD'ye tehdit oluşturan bu terör örgütünü geri püskürtmek için birlikte nasıl çalışabileceğimiz hakkında epeyce konuştuk" dedi.

Obama, terörle mücadelede destek ve ortaklığı devam ettirmenin yanında, Maliki'nin Sünni, Şii ya da Kürt olsun Irak'taki herkesin hükümetlerinde söz sahibi olduklarını hissetmesini sağlamak için geçmişte yaptığı çalışmalardan memnuniyet duyduklarını vurguladı.

Suriye'de siyasi çözüm ikimizin de çıkarına

Obama, Suriye'de bir siyasi çözüm için Suriye halkının kendi yaşamları hakkında kendi kararlarını vermelerine olanak tanıyan, aynı zamanda da sadece Suriye içerisindeki değil, tüm bölge insanlarını tehdit edici aşırılık yanlısı grupları yalnızlaştıran bir siyasi değişim yönünde çaba gösterilmesinin hem ABD'nin hem Irak'ın çıkarına olduğunu, bu noktada Maliki ile aynı görüşü paylaştıklarını kaydetti.

ABD Başkanı Obama, Maliki ile görüşmeleri süresince ana temanın, ABD'nin Irak'ın güçlü ve etkili bir ortağı olmak istemesi olduğunu belirterek, "Kapsayıcı, demokratik ve müreffeh bir Irak'ı görmeye derinden bağlıyız. Başbakan'a (Maliki'ye) Irak için bu daha umutlu geleceğin oluşturulmasına yardım etme adına yapabileceğimiz ne varsa bunun üzerinde çalışmak istediğimizi ilettim" diye konuştu.

Maliki: Çok olumlu, derin ve stratejik bir diyalog gerçekleştirdik

Irak Başbakanı Maliki de Obama ile iyi bir görüşme yaptıklarını belirterek, Obama’nın tüm konuların üzerinde detaylı biçimde durduğunu söyledi. Maliki, “Çok olumlu, derin ve stratejik bir diyalog gerçekleştirdik” dedi.

İkili ilişkiler ve stratejik çerçeve anlaşmasını karşılıklı güvenlik ile ABD’nin sağladığı askeri yardımların ötesine taşımayı ve siyasi ve ekonomik düzeylerde çok katmanlı ilişkilere geçmek istediklerini dile getiren Maliki, ABD şirketlerinin Irak’ın yeniden inşası ve gelişmesine katılımlarını istedi.

Maliki, mesele terörizmin Ortadoğu’ya yeniden gelmesi olunca, Obama ile görüştükleri her konuda ortak vizyona, benzer pozisyon ve fikirlere sahip olduklarını dile getirerek, bu konudaki işbirliğinin detaylarını konuştuklarını belirtti. Maliki, “Irak ve bölge için istediğimiz, birlikte çalışabilmek” diyerek, Iraklıları her düzeyde, El Kaide ile mücadele etmesi yönünde seferber ettiklerini anlattı.

Suriye’de, diyalog yoluyla barışçıl çözümün bulunması noktasında Obama ile aynı görüşleri paylaştıklarını belirten Maliki, Cenevre-2 görüşmelerine güçlü destek verdiklerini kaydetti.

Irak teçhizat istiyor

Görüşmenin ardından yapılan yazılı açıklamada, Irak’ta meydana gelen şiddet olaylarının da ele alındığı görüşmede, El-Kaide ve bağlantılı gruplarla mücadelenin önemine değinildi. Açıklamada, iki tarafın, Irak güvenlik güçlerinin, teröristlerin kamplarının bulunduğu bölgelerde yürütülen operasyonlarda kullanılması için ilave teçhizata ihtiyacı duydukları konusunda hem fikir olduğu belirtildi. Açıklamada, Iraklıların ABD’den teçhizat satın almak için istekli oldukları kaydedildi.