'Obama, El Ezher Camii'nde konuşsun'

Mısır yetkililerinin, ABD Başkanı Barack Obama'nın gelecek ay İslam dünyasına sesleneceği konuşmayı, ünlü El Ezher Camisi'nden yapmasını istediği belirtildi.



ABD'nin Kahire Büyükelçiliği 4 Haziranda ABD'nin İslam dünyası ile ilişkileri konusundaki konuşmanın nerede yapılacağı konusunda henüz karar verilmediğini açıkladı. Ancak iki Mısır güvenlik yetkilisi, ABD'den ziyaret öncesi düzenlemeleri incelemek için gelen heyetin geçen hafta sonu konuşmanın yapılması muhtemel 5 mekanı incelediğini ve listeyi 3'e indirdiğini söyledi. Üç yer arasında el Ezher Camisi ile El Ezher'e ait iki salon bulunuyor.



El Ezher Şeyhi Muhammed Seyid Tantavi ise Obama'nın konuşmasını Camiden yapması fikrini memnunlukla karşıladığını belirterek, ABD Başkanı'nın konuşmasını El Ezher Camisi'nden yapmasının "kin ve şiddete karşı adalet ve iyilik değerlerinin yayılması için dünya kültürleri ve uygarlıkları arasında akla dayalı bir diyaloğun kapısını açabilir" dedi.



Mısır güvenlik yetkilileri Cami dışında konuşmanın yapılabileceği diğer iki yerin de El Ezher'e ait ancak kentin başka yerlerinde bulunan konferans merkezi ile bir toplantı salonu olduğunu belirtti.



Yetkililer, heyetin konuşma yeri olarak Kahire Üniversitesi ve Kahire Kongre Sarayı'nı elediğini de kaydetti.



ABD'nin Kahire Büyükelçiliği sözcüsü Margaret White, konuşmanın yapılacağı yer konusunda henüz karar verilmediğini söyledi. (AA)

