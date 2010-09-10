Obama: Ekonomik sorunlar Demokratlara zarar verecek

T24- ABD Başkanı Barack Obama, partisi Demokratların Kasım ayındaki Kongre seçimlerinde ülkedeki ekonomik sorunların bedelini ödeyeceğini kabul etti.



Seçim kampanyası çerçevesinde Ohio'da konuşan Obama, ekonomiyi rayına oturtmak için attıkları adımların etkisini umduğu kadar hızlı göstermediğini söyledi.



Ancak Demokrat Parti'nin ekonomi yönetimi için daha iyi bir seçenek olduğunu savundu.



BBC'de yer alan habere göre, Cumhuriyetçilerin ekonomi politikasını da sorumsuz olarak değerlendiren Obama, Amerika Birleşik Devletleri'nin Bush döneminde olduğu gibi zenginden daha az vergi alınmasını kaldıramayacağını dile getirdi.



Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi'ndeki başkanı John Boehner kısa süre önce Başkan'a vergi oranlarını iki yıllığına dondurma çağrısı yapmıştı.



Cumhuriyetçiler hükümetin kamu harcamalarını da kısarak 2008 seviyelerine çekmesini istiyor.



Demokrat Parti şu anda Kongre'nin iki kanadınında da çoğunlukta.



Ancak kamuoyu yoklamaları Kasım ayındaki seçimde Cumhuriyetçi Parti'nin büyük kazanımlar elde edebileceğine işaret ediyor.



Seçimlerde de temel konu ekonomi gibi görünüyor.



Cuma günü açıklanan verilerin Temmuz ayında 54 bin kişinin işsiz kaldığına işaret etmesi ve işsizliğin yüzde 9,6'ya yükselmesinin ardından Cumhuriyetçi Parti hükümete işsizlik üzerinden yüklenmeye başladı.



Partiye göre Barack Obama milyarlarca dolarlık ekonomiyi canlandırma paketleri ile bütçe açığını arttırdı ancak bunun gerekçesi olarak sunduğu istihdam düzelmedi.