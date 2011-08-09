-OBAMA: EKONOMİK SORUNLAR BANA MİRAS KALDI WASHINGTON, (A.A) - 09.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ABD'nin ekonomik sorunlarının kendisine miras kaldığını söyledi. Obama, Demokrat Parti'nin düzenlediği bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Beyaz Saray'a geldiğinde ülkenin yüksek borç ve bütçe açığına bağlı birçok sorununun kendisine miras kaldığını ifade etti. ''ABD'nin ekonomik sorunlarını devralmak'' ifadesinin, 2012 yılında yapılacak başkanlık seçimi kampanyasında büyük olasılıkla Demokrat Parti'nin kullanacağı ana tema olması bekleniyor.