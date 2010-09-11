-OBAMA: EKONOMİDEKİ İLERLEME YAVAŞ WASHİNGTON (A.A) - 11.09.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ''ABD ekonomisinin resesyondan çıkarak yeniden büyümeye başlamasına rağmen, ilerlemenin acı verici biçimde yavaş olduğunu'' söyledi. Obama, Beyaz Saray'da gazetecilere yaptığı açıklamada, ekonomide henüz istenilen aşamaya varmadıklarını, bunun insanların hüsrana uğradığı ve kızgın oldukları anlamına geldiğini belirtti. Başkanlık görevine gelmesinden bu yana Demokratların Temsilciler Meclisi ve Senato'yu kontrol ettiğini, bu yüzden insanların ''Ne yaptın?'' sorusunu sormalarının anlaşılabilir olduğunu ifade eden Obama, ''Başkan büyümeyi ve istihdamı desteklemeye çalışıyor diyen insanlarla sorunum yok. Yapmaya çalıştığımız herşeyi, büyümeyi desteklemek ve ekonomide ek iş yaratmak için planladığımıza şüphe yok. Bizim bütün gündemimiz bu'' diye konuştu. Konuşmasında Cumhuriyetçileri eleştiren Obama, ''(Eski ABD Başkanı) George Bush yönetiminde Cumhuriyetçilerin politikaları finansal krize ve bugün halen içinden çıkmaya çalıştığımız korkunç bir resesyona yol açtı'' dedi. Obama, ''Ekonomi yeniden büyümeye başlamasına ve bu yıl özel sektörde 750 binden fazla kişiye iş olanağı sağlamamıza rağmen, resesyonun yol açtığı delik çok büyük ve ilerleme acı verici biçimde yavaş'' diye devam etti. Obama, konuşmasında, Cumhuriyetçileri ''orta sınıfı rehin tutmakla, milyonerler ve milyarderlere vergi indirimi sağlamak için orta sınıfı cezalandırmak ve toparlanmayı geciktirmekle'' suçladı. Cumhuriyetçilerin, Bush döneminde bütün Amerikalılara uygulanan vergi kesintilerinin iki yıl uzatılması önerisini reddeden Obama, Bush dönemindeki vergi indirimlerinin yılda 200 bin dolardan az kazanan bireyler için bir kez daha uzatılması gerektiğini, ancak zengin Amerikalılar için vergi indiriminin ''kötü bir fikir'' olduğunu dile getirdi. Kongre'nin orta sınıfa vergi kesintilerini uzatma konusunu daha fazla geciktirmemesi gerektiğini söyleyen Obama, ''Niçin bunu geciktiriyorlar? Niçin orta sınıfı rehin tutuyorlar?'' dedi. Obama, yılda 250 bin dolardan fazla kazanan ailelere vergi oranlarını düşük tutmaya devam etmeye ülkenin gücünün yetmeyeceğine ifade etti. Bush döneminde uygulanan vergi indirimleri yıl sonunda sona eriyor.