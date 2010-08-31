-OBAMA EKONOMİDE YENİ ÖNLEMLER ARAYIŞINDA WASHİNGTON (A.A) - 31.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ekonomi danışmanlarıyla, istihdamı artırmak için işletmelere daha fazla vergi kesintisi gibi ek önlemleri değerlendirdiğini söyledi. Obama, Beyaz Saray'da yaptığı açıklamada, ''Ekonomi heyetim, kısa vadede istihdamı ve büyümeyi, uzun vadede ise ekonomimizin rekabet edebilirliğini artırabilecek ek önlemleri belirlemek için sıkı biçimde çalışıyor'' dedi. Bu yıl süresi dolacak orta sınıfa yönelik vergi kesintilerinin süresinin uzatılması, temiz enerji gelişiminde hükümet desteğinin artırılması ve daha fazla altyapı inşaatı gibi olası adımlara gönderme yapan Obama, ''sermayelerini ABD'de istihdam yaratmada kullanmaları için işletmeleri cesaretlendirme adına daha fazla vergi kesintisi'' düşündüğünü ifade etti. Obama, ''Gerçek şu ki; birçok işletme halen hayat mücadelesi veriyor, birçok Amerikalı halen iş için uğraşıyor'' diye konuştu. Senato'da Cumhuriyetçilerin, küçük işletmeler için daha fazla kredi olanağı yaratması planlanan 30 milyar dolar tutarındaki yasa tasarını engellemesi konusundaki düş kırıklığını dile getiren Obama, ''Bu yasa tasarısını engellemek ekonomideki büyümemize doğrudan zarar veriyor, bu yüzden Senato'daki Cumhuriyetçilerden bu engellemeden vazgeçmelerini istiyorum'' dedi. Beyaz Saray sözcüsü Robert Gibbs de Obama'nın gelecek günler ya da haftalarda toparlanmayı desteklemeye yardımcı olacak ''belirli hedeflerle'' ilgili açıklama yapacağını ve Kongre'nin 2 Kasım'daki Kongre seçimlerinden önce bu tedbirleri onaylayacağını umduğunu belirtti.