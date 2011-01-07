-OBAMA EKONOMİ EKİBİNİ YENİLEDİ WASHINGTON (A.A) - 07.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ekonomi danışmanı Larry Summers'ın Harvard Üniversitesindeki akademik kariyerine geri dönmek üzere istifa etmesinin ardından, bu göreve ekonomi danışmanlığı konusunda deneyim sahibi isimlerden biri olan Gene Sperling'i atadı. Maryland eyaletindeki bir fabrikayı ziyaretinde ekonomi ekibine bazı yeni atamalarla ilgili açıklamalarda bulunan Obama, ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner'ın danışmanlarından Sperling'i, kendisine bağlı Ulusal Ekonomik Konseyi'nin yeni direktörü olarak atadığını açıkladı. Sperling, ABD'nin eski başkanlarından Bill Clinton döneminde 1997-2000 yılları arasında da aynı görevi yürütmüştü. Obama, açıklamasında, Sperling'in ABD'de bütçe açıklarını artılara döndürme yolunda deneyimi bulunduğunu belirtti. Ekonomi ekibinde Sperling'in yanı sıra diğer bazı önemli değişiklikleri de açıklayan Obama, Jason Forman'ı, Ulusal Ekonomik Konseyi direktörünün başyardımcılığına atadığını, Katharine Abraham'ı Beyaz Saray Ekonomik Danışmanlar Konseyi üyeliğine, Heather Higginbottom'ı da İdare ve Bütçe Ofisi direktör yardımcılığına aday gösterdiğini bildirdi. Abraham ve Higginbottom'ın görevlerine başlayabilmeleri için, Senato tarafından onaylanmaları gerekiyor. ABD'deki işsizlik oranının Aralıkta yüzde 9,4'e gerileyerek, son 19 ayın en düşük seviyesini görmesine de değinen Obama, bunun, "doğru yolda gidildiğini gösteren iyi bir haber" olduğunu, ancak istihdam ve büyümenin hızlandırılması için yapılması gereken çok daha fazla şey bulunduğunu kaydetti. Ulusal Ekonomik Konseyi'ne atanan Sperling'in, Beyaz Saray'ın ekonomik toparlanmanın sürdürülmesi ve ülkedeki işsizlik oranının daha da aşağılara çekilmesi hedefinde kilit bir rol üstleneceği belirtiliyor.