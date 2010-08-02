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Dünya

Obama: Ekonomi düzelmedikçe başarılı sayılmam

ABD Başkanı Obama, ekonomi düzelmedikçe yönetimin başarılı sayılamayacağını açıkladı.

02 Ağustos 2010 03:00

T24- ABD Başkanı Barack Obama ekonomi canlanıp işsizlik düşmedikçe yönetimini başarılı sayamayacağını söyledi.


Obama bir televizyon mulakatında 18 aylık yönetimine “yetersiz” notu verdiğini de kaydetti.


Amerika'nın sesi Voa'da belirtilene göre, Başkan Obama, 1930’lu yılların ekonomik bunalımından bu yana kaydedilen en büyük krizin ardından halkın korkup, öfke ve çaresizlik duymasını da anlayabildiğini belirtti. Başkan Amerikan halkının ekonomik canlanma yönünde ilerleme kaydedildiğini görmedikçe memnun olmayacağını sözlerine ekledi.


Başkan Obama bir buçuk yıllık yönetiminin başarılarını ise ekonomide daha da kötüye gidişi durdurmak, finans piyasalarını istikrara kavuşturmak, sağlık reformunu gerçekleştirmek ve otomobil sanayini kurtarmak şeklinde sıraladı.

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