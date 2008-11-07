Obama ekonomi danışmanlarını topluyor

ABD başkanlık seçimini kazanan Barack Obama bugün ekonomik danışmanlarıyla bir araya gelerek ülkenin Büyük Buhran'dan bu yana yaşadığı en büyük finansman krizini çözmenin yollarını görüşecek ve ardından seçim sonrası ilk basın toplantısını yapacak.



Seçimin yapıldığı Salı gününden bu yana ABD borsalarının yaklaşık yüzde 10 kayıp yaşanmasının ardından Obama 17 kişilik danışman gurubunda yer alan deneyimli ekonomistler, işadamları ve politika uzmanlarıyla bir araya gelecek.

Kurulda hazine eski bakanlarından Robert Rubin ve Lawrence Summers, çalışma eski bakanı Robert Reich, Google Inc. başkanı Eric Schmidt, ABD Merkez Bankası (Fed) eski başkanı Paul Volcker ve milyarder işadamı Warren Buffett da yer alıyor.



Seçim kampanyası sırasında ekonomiyi canlandırmanın önemini vurgulamış olan Obama'nın kendi kabinesinde yer alacak ekonomi ekibini zaman geçmeden belirlemesi bekleniyor.

Piyasalar özellikle hazine bakanı olarak atanacak kişiyi merakla bekliyor. En güçlü adaylar arasında New York Fed Başkanı Timothy Geithner ile Summers ve Volcker var.

Reuters anketine katılan 48 ekonomistten 26'sı hazine bakanlığına Geithner'in getirilmesini bekliyor.

