-Obama, ekibiyle toplandı WASHINGTON (A.A) - 27.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, Irene kasırgasıyla ilgili gelişmelere yönelik acil yönetim ekibiyle toplantı yaptı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama bu sabah ABD İçgüvenlik Bakanı Janet Napolitano, Federal Acil YÖnetim Ajansı (FEMA) Başkanı Craig Fugate ve diğer acil yönetim yetkilileriyle toplandı. Toplantıda, Napolitano ve Fugate, Obama'yı kasırgayla ilgili son gelişmeler, sonuçlarına dair öngörüler ve hazırlıklar konusunda bilgilendirdi. Obama da kasırganın etkilerinin hafta sonu boyunca hissedilmeye devam edeceğini ve kasırganın etkileyebileceği eyalet ve bölgelere yardım için hala önlerinde yapılması gereken birçok iş bulunduğunu vurguladı. Obama, ekibinden gün ve gece boyunca sürekli bilgilendirilmeyi istedi.