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Dünya
Deutsche Welle

Obama Ebola'ya karşı asker yolluyor

ABD Başkanı Barack Obama, Ebola salgınıyla mücadele amacıyla Afrika'ya 3 bin asker yolluyor.

16 Eylül 2014 13:49


Başkan Obama, Ebola salgınıyla mücadele planına bugün açıklık getirecek. Atlanta'daki Salgın Önleme ve Kontrol Merkezi'ne (CDC) bugün bir ziyaret gerçekleştirecek olan Obama'nın Ebola'ya karşı öngördüğü mücadele planının ana hatları, adı belirtilmeyen bir üst düzey hükümet yetkilisi tarafından medyaya açıklandı. Obama'nın planına göre, ABD ordusu virüse karşı verilecek savaşta kilit rol oynayacak.

Öte yandan Obama'nın salgınla mücadelede kullanılmak üzere 88 milyon dolarlık ek yardım için talimat verdiği belirtildi. Yardım kararının Senato ve Temsilciler Meclisi tarafından da onaylanması gerekiyor.

Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Ebola'dan dolayı can verenlerin sayısı 2 bin 400'ü aştı. Vaka sayısı 5 bine yaklaştı. Salgından en çok etkilenenlerin başında Sierra Leone, Liberya ve Gine geliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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