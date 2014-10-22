Obama: Ebola ve IŞİD’den sonra ABD için en büyük tehdit Rusya

ABD Başkanı Barack Obama, Rusya’ya yönelik sert eleştirilerini sürdürüyor. Obama, Moskova’nın politikalarının “Ebola virüsü ve IŞİD’den sonra en büyük tehdit olduğu” yönündeki söylemini yineledi.

Ajansların bildirdiğine göre Obama, seçim kampanyası kapsamında Chicago’dan yaptığı açıklamada, “İnsanlar üç nedende dolayı endişe duyuyorlar. ABD’nin Suriye’de savaştığı IŞİD, Ebola virüsü, Ukrayna’daki durum ve Rusya’nın baskısı” dedi.

Barack Obama’nın BM Genel Kurulu’nda Rusya’yı tehdit olarak gösteren konuşmasına, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov tepki göstermişti.

Lavrov, Obama’nın Rusya’nın tehdit oluşturduğu yönünde konuşması günümüz dünyasında Rusya algısını yansıtmadığını söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Lavrov, “Ebola, Rusya Federasyonu’ndan daha ciddi bir tehdit, terörizm ise, yanlış hatırlamıyorsam, üçüncü olarak gösterildi Obama tarafından. Başlıca tehditlerin Ebola, Rusya saldırganlığı ve terör tehdidi olduğunu söyledi. Söz konusu sıralamada günümüz dünya toplumunda Rusya Federasyonu algısının yansıtıldığını düşünmüyorum” demişti.