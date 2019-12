Obama dünyanın en güçlü insanı

ABD'de basılan Forbes dergisi ''dünyanın en güçlü insanları'' listesini açıkladı. Derginin ilk kez yayınladığı listeye göre dünyanın en güçlü insanı ABD Başkanı Barack Obama olurken Obama'yı ikinci sırada Çin Devlet Başkanı Hu Jintao ve üçüncü sırada Rusya Başbakanı Vladimir Putin izledi. Listede, toplam 67 kişi yer aldı.



Forbes dergisi yetkilileri listeyi hazırlarken 4 kriteri gözönünde bulundurduklarını, bunların listede yer alan kişilerin ''etkiledikleri insanların sayısı, kendi etki alanlarının ötesinde de güç yayabilmeleri, önemli mali kaynakların kontrolü ellerinde tutmaları ya da bu kaynaklara erişebilir olmaları ve son olarak da güçlerini ne derece etkili kullanabildikleri'' olduğu bildirildi.



Listenin ilk on ismi şu şekilde sıralanıyor:



1- ABD Başkanı Barack Obama

2- Çin Devlet Başkanı Hu Jintao

3- Rusya Başbakanı Vladimir Putin

4- ABD Merkez Bankası Başkanı Ben S. Bernanke

5- Google'un kurucuları Amerikalı Sergey Brin ve Larry Page

6- Telmex Mexico'nun başkanı Meksikalı zengin Carlos Slim Helu

7- Amerikalı medya devi Rupert Murdoch

8- Wal-Mart marketlerinin üst yöneticisi Michael T. Duke

9- Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Adbul Aziz el Suud

10- Microsoft'un kurucusu Bill Gates



Listede yeralan diğer isimler arasında göze çarpanları da şöyle sıralanıyor:



Papa 16. Benediktus (11. sırada), İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi (12. sırada), General Electric'in başkanı Jeffery Immelt (13. sırada), Amerikalı yatırımcı Warren Buffett (14. sırada), Almanya Başbakanı Angela Merkel (15. sırada) , ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton (17. sırada), Goldman Sachs'ın Grubu Başkanı Lloyd C. Blankfein (18. sırada), New York Belediye Başkanı Michael Bloomberg (20. sırada), Kuzey Kore lideri Kim Jon-il (24. sırada), Avrupa Merkez Bankası Başkanı Jean-Claude Trichet (25. sırada), Japonya Merkez Bankası Başkanı Masaaki Shirakawa (26.sırada), İngiltere Başbakanı Gordon Brown (29. sırada), ABD'nin 42. Başkanı Bill Clinton (31. sırada), Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva (33. sırada), Japonya Başbakanı Yukio Hatoyama (35. sırada), Hindistan Başbakanı Manmohan Singh (36. sırada), terör örgütü El Kaide'nin kurucusu Osama Bin Laden (37. sırada), Pakistan Başbakanı Syed Yusuf Rıza Gilani (38. sırada), Dalay Lama (39. sırada), İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney (40.sırada), Meksikalı uyuşturucu kaçakçısı Joaquin Guzman (41.sırada), Rusya Başbakan Yardımcısı Igor Sechin (42. sırada), Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medyedev (43. sırada), Amerikalı televizyon yapımcısı ve sunucusu Oprah Winfrey (45. sırada), İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu (46. sırada), IMF Başkanı Dominique Strauss-Kahn (47. sırada), Çin'in Merkez Bankası Başkanı Cou Şiaoçuen 48. sırada), New York Times Gazetesi Genel Müdürü William Keller (51.sırada), FIFA Başkanı Joseph S. Blatter (53. sırada), El Cezire'nin Genel Müdürü Wadah Khanfar (54. sırada), Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy (56. sırada), Apple'ın yönetim kurulu başkanı Steve Jobs (57. sırada), Dünya Bankası Başkanı Robert Zoellick (63.sırada), BM Mülteciler Yüksek Komiseri Antonio Guterres (64. sırada), BBC'nin Genel Müdürü Mark John Thompson (65. sırada), Dünya Ekonomik Forumu'nun kurucusu Klaus Schwab (66. sırada) ve son olarak Venezuela Devlet Başkanı Huga Chavez (67. sırada)