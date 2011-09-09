-Obama: Dünyada lideriz PARİS (A.A) - 08.09.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ''Dünyada liderlik rolü oynamaya devam edeceklerini'' belirtti. Obama, Fransız ''Le Figaro'' gazetesine verdiği demeçte, ülkedeki ekonomik sorunlara rağmen, liderlik rolü oynamayı sürdüreceklerini ifade etti. 11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada Obama, ''ABD'nin El Kaide'yi bozguna uğratmakta olduğunu'' vurguladı. Obama, yarın birçok gazetede de yayımlanacak demecinde, ''El Kaide'nin komplolarını başarısızlığa uğrattık. Usame Bin Ladin'i ve örgüt üyesi birçok kişiyi öldürdük'' ifadesini kullandı. Ortadoğu ve Kuzey Afrika'daki halkların demokrasiye giden en güvenli yolun şiddete ve teröre başvurmamak olduğunu gösterdiğini belirten Obama, geleceğin yıkmak değil, inşa etmek isteyenlere ait olduğunu vurguladı. ABD'nin İslam'a karşı olmadığını ve asla olmayacağını belirten Barack Obama, ''11 Eylül'deki saldırıları düzenleyenlerin ABD ile dünyanın geri kalanı arasına hendek kazmak istediklerine ancak bunu başaramadıklarına'' dikkati çekti. Obama, saldırıların 10. yıl dönümünde birlik olduklarına değinerek, saldırılardan sonra ABD'ye destek için dünya genelinde gösteriler yapanlara da teşekkür etti.