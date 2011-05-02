-OBAMA: DÜNYA DAHA GÜVENLİ WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame Bin Ladin'in öldürülmesiyle dünyanın daha iyi ve daha güvenli hale geldiğini söyledi. Obama, Beyaz Saray'da iki Kore Savaşı gazisine onur madalyası verilmesi töreninde konuşma yaptı. Bin Ladin'in öldürülmesinin, ABD'nin adaletin sağlanması yönündeki taahhüdüne bağlı kaldığını gösterdiğini belirten Obama, haberin duyulmasının ardından Amerikalıların Beyaz Saray önü ve New York'ta toplanmasını övdü ve bunun "Amerikan milliyetçiliğini ve ruhunu somutlaştırdığını" söyledi. Obama, Bin Ladin'in öldürülmesiyle dünyanın "daha iyi ve daha güvenli hale geldiğini" kaydetti. -TERÖRLE MÜCADELEDE DÖNÜM NOKTASI BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, El Kaide lideri Usame bin Ladin'in Pakistan'da Amerikan askerlerince öldürülmesinin "terörle mücadelede dönüm noktası olduğunu" söyledi. BM Genel Sekreteri Ban, Bin Ladin'in öldürülmesinden sonra yaptığı kısa konuşmada, "BM'nin her biçimdeki terörü en sert şekilde kınadığını" belirtti. Ban, "insani facialara, binlerce erkek, kadın ve çocuğun ölümüne neden olarak El Kaide'nin suçlarının tüm kıtaları etkilediğini" ifade etti. -"OPERASYON 'ÖLDÜRME' AMAÇLIYDI" Amerikan ulusal güvenlik yetkilileri, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'e karşı düzenlenen operasyonun "öldürme amaçlı" olduğunu söyledi. Yetkililer, Reuters'e yaptıkları açıklamada, Amerikan özel birliklerinin, El Kaide liderinin "şehit" muamelesi görmesini önlemek için cesedini denize attıklarını belirtti. "Bu bir öldürme operasyonuydu" diyen bir yetkili, "Bin Ladin eğer beyaz bayrak sallasaydı ya da teslim olsaydı, canlı ele geçirilebilirdi" diye konuştu. Ancak operasyonu düzenleyen Amerikan birliğinin, Bin Ladin'in çatışmaya gireceğini tahmin ettiğinin ve öyle de olduğunun ifade edildiği habere göre, yetkili, El Kaide liderinin, Pakistan'ın başkenti İslamabad yakınlarında saklandığı evde ABD komandolarıyla evde bulunanlar arasındaki silahlı çatışmaya katıldığını kaydetti. Yetkili, Bin Ladin'in Amerikalılara ateş açıp açmadığı konusunda net bir bilgi vermedi, ancak 40 dakikalık operasyon sırasında Amerikan ekibinin Bin Ladin'i başından vurduğunu doğruladı. ABD Başkanı Barack Obama yönetiminden üst düzey bir yetkili, komandoların, Bin Ladin'in ele geçirilmekten ziyade, büyük ihtimalle öldürüleceğini bildiklerini söyledi. Yetkili, "Amerikan güçleri, çatışma kurallarına uygun olarak, eğer teslim olunmasını kabul etmenin bir yolu varsa, öldürme yönünde bir pozisyonu asla takınmaz. Bununla birlikte, operasyonun, (Bin Ladin'in) ölümüyle sonuçlanacağına dair geniş bir kabul vardı" dedi. -OPERASYON 15 KİŞİLİK EKİPÇE DÜZENLENDİ- Amerikalı yetkililer, operasyonun çoğunluğu ABD deniz kuvvetlerine bağlı seçkin bir birlik olan Navy Seals'e bağlı 15 kişilik bir özel ekip tarafından düzenlendiğini ve ekibin Afganistan'da üslendiği belirttiler. Bir yetkili, ekipte, operasyonda ele geçirilen kişinin Bin Ladin olduğunun kanıtlanması ve diğer El Kaide liderlerinin izlenmesi ya da saldırı planlarının önlenmesi konusunda istihbarat toplanmasıyla görevli olan bir uzman grubunun da yer aldığını bildirdi. Bin Ladin'in ölümünden birkaç saat sonra, cesedinin denize atıldığını ifade eden Amerikalı yetkililer, bunun nedeninin, Bin Ladin'in militanlar için bir saygı ya da ilham sembolü olmasını önlemek olduğunu belirttiler. -BİN LADİN'E NASIL ULAŞILDI?- Amerikalı yetkililer, Bin Ladin'in izine ulaşılmasını sağlayan kilit bilgiye, Amerikan güçlerince 11 Eylül saldırılarının ardından yakalanan militanlara yönelik sorgulamalarda ulaşıldığını kaydettiler. Bazıları Guantanamo üssünde tutulan militanların, istihbarat yetkililerine, Bin Ladin'e yakın olduklarını söyledikleri özel bir El Kaide "kuryesinden" bahsettikleri belirtildi. ABD istihbaratının önceleri sözkonusu kuryenin ismi ya da yeri hakkında bilgi sahibi olmadığı ifade edilirken, yetkililer, yaklaşık 4 yıl önce Amerikan birimlerinin kuryenin ismini öğrendiğini söylediler. Amerikan istihbaratının iki yıl önce, kurye ve erkek kardeşinin İslamabad yakınlarında faaliyet gösterdiğine dair güvenilir bilgi edindiği, geçen Ağustos ayında da ABD'nin, iki erkek kardeş, aileleri ve üçüncü bir büyük bir ailenin yaşadığı belirtilen Abodabad'daki binayı tespit ettiği kaydedildi. Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı'nın (CIA), diğer güvenlik ve istihbarat kurumlarıyla birlikte çalışarak, binada olağan olmayan güvenlik önlemlerinin alındığı tespitinde bulunduğu ve bu yılın başları itibariyle, "yüksek değerde" bir El Kaide hedefinin Abodabad'daki binada olduğu ve bu kişinin büyük bir ihtimalle Bin Ladin olduğuna kanısına vardığı belirtildi.