Obama dikkatli, Mc Cain kibirliydi

Bu da Amerikan düellosu

TEMPO24ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesi adaylardan Demokrat Parti Adayı Barack Obama ile Cumhuriyetçi Parti Adayı John McCain arasındaki TV düellosu izlenme rekorları kırdı. Son anketlere göre başabaş gittikleri görülen Obama ve McCain arasında geçen tartışmaya ABD'deki ekonomik kriz ulusal güvenlik konuları damga vurdu. işte tartışmaya dair Tempo24'ün tuttuğu ekran başı notları.- Obama konuşurken Mc Cain yüzüne bakmıyor ve dinlemedi. Oysa Mc Cain konuşurken Obama çok dikkatle dinledi.- McCain Obama'yı küçümseyici konuştu ve sürekli onun deneyimsizliğini vurguladı. Obama ise tam tersine birçok yanıtına başlarken McCain ile aynı görüşte olduğunu belirttikten sonra görüşünü ve eleştirisini açıkladı. Bazı demokratlar Obama’nın bu tutumunu çok fazla yumuşak bulurken bazıları da MCcCain'in bu tepeden bakan tutumunun negatif puan getireceğini ileri sürüyor.- Obama sürekli 'John' derken, McCain resmi tutumunu son ana kadar koruyarak “Senatör Obama” demeyi tercih etti. Obama karıştırarak birkaç kez John yerine, Jim ve Tom dedikten sonra programın sonlarında “Senatör McCain” diye hitap etmek zorunda kaldı.- McCain deneyimli aday olduğunu göstermek için ülke dışına (Irak v.s) yaptığı seyahatleri gündeme getirdi. Obama'nın bu tür geziler yapmamasını da eleştirdi, defalarca ülkeyi yönetmeye hazır olduğunu birkaç tekrarladı.- Tartışmanın gündemi ulusal güvenlik olmasına rağmen yaklaşık ilk 40 dakika ekonomik krizle geçti. İki aday da moderatörün “Bu planı yürütmek için hangi projeleri feda edeceksiniz" sorusunu, ısrarla üç kez tekrarlanmasına rağmen, yanıt vermeden geçiştirme yolunu seçtiler.- Irak, Afganistan ve İran, diğer önemli konular oldu.- Sürekli birbirlerinin hangi yasada hangi yönde oy kullandıklarını gündeme getirdiler. Obama birkaç kez itiraz ederek McCain'in yanlış bilgiler verdiğini vurgulayarak düzeltmeler yaptı.