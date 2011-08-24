-Obama depreme golf oynarken yakalandı WASHINGTON (A.A) - 24.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, depreme golf oynarken yakalandı. Virginia eyaletindeki 5,8 büyüklüğündeki deprem, Obama'nın Massachusetts'te golf oynadığı sırada meydana geldi. Bunun üzerine Obama, golfe ara vererek yaklaşık bir saat boyunca depremin sonuçlarıyla ilgili güncellemeler aldı ve yönetimiyle görüşmeler yaptı. Obama'nın deprem nedeniyle önemli bir hasar olmadığını öğrenmesinin ardından ise favori hobisine tekrar geri döndüğü ve saatlerce golf oynamaya devam ettiği belirtildi. Beyaz Saray, Obama'nın deprem anını hissetmediğini kaydetti. -Anıtlar incelemeye alındı Depremin ardından başkent Washington'daki anıtlar ziyaretçilere kapatılarak, incelemeye alındı. Başkent Washington'da artçı deprem beklentileri nedeniyle birçok bina boşaltılırken, aynı anda eve dönüş yoluna çıkan Washingtonlılar bir süreliğine trafiği kilitledi.