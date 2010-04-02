Obama denizlerde petrol arıyor

T24- Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama, çevreci lobilerin tepkisini çekme pahasına, Atlas Okyanusu'nun ve Meksika Körfezi'nin bazı bölümlerini denizde yapılacak petrol ve doğalgaz aramalarına açmaya karar verdi.





Obama'nın denizleri petrol ve doğalgaz aramalarına açması, şimdiye dek enerji şirketlerine kapalı tutulan kıyı bölgelerinde sondaj çalışmalarına başlanabilmesi anlamına geliyor.





Amerikalı yetkililer, uzun süredir ülkenin enerji alanında dış kaynaklara bağımlılığının sınırlandırılması gerektiğini savunuyorlar. Merkezi Washington'da bulunan New America Foundation adlı düşünce kuruluşunda petrol uzmanı olan Lisa Margonelli'nin, BBC muhabirine yaptığı açıklamalar şu şekilde:





"Geçmişte hem denizde, hem de karada daha fazla petrol arama çalışmasının öncülüğünü yapanlar Cumhuriyetçilerdi. Parti olarak sahiplendikleri bir konuydu bu. Demokrat yönetimin 67 milyon hektarlık bir alanı petrol aramalarına açacağını açıklaması, siyasette bir değişime işaret ediyor."



BBC muhabirinin "Bu kararın arkasında Amerikan'nın enerji ihticaından ziyade Başkan Obama'nın siyasi hesaplarının bulunduğu söyleniyor. Bir diğer deyişle, iklimle ilgili yasa tasarısını Kongre'ye getirme ihtiyacı gözönüne alınarak hesaplar yapıldığı belirtiliyor. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Lisa Margonelli,



"Buna kesinlikle katılıyorum. Bu tamamiyle, yerli petrol şiketlerine yeni petrol arama olanakları sağlanmadıkça, iklim yasasına karşı çıkacak Demokrat ve Cumhuriyetçileri çekmenin bir yolu. Bu kararın bir başka yanı da, gelir sağlama potansiyeli içermesi. Dolayısıyla bunu ekleyerek iklim yasasını geçirmekle, yönetimin aslında iflas ettirilmemiş olacağı mesajı veriliyor." dedi.



BBC muhabirinin Atlas Okyanusu'nda, Meksika Körfezinde derhal sondaj çalışmalarına başlanıp başlanamayacağı hakkında ne düşündüğü ile ilgili sorusuna Lisa Margonelli,



"Pek bilmiyorum. Bu bögelerin büyük kısmında neredeyse 30 yıldır inceleme yapılmadı.

Herhalde Florida ve Alabama açıklarında büyük miktarda petrol ve doğalgaz bulunmakta...

Çünkü burası, uzun yıllardır sondaj yapılan Meksika Körfezindeki petrol alanlarının hemen yanıbaşında. Bu alanda 3,5 milyar varil petrol bulunduğu tahmin ediliyor.

Bu çok büyük bir rakam.

Ayrıca Alaska'nın kuzeyindeki bölge de çok büyük. Ancak Obama bu kararla, Alaska'nın bir parçası olan ve çok büyük miktarlarda somon balığı, balina barındıran, balıkçılık açısından çok büyük önem taşıyan Bristol Körfezi'ni arama çalışmalarının dışında tuttu.

Obama'nın kararı çevreciler arasında huzursuzluk yaratacak yine de.

Biz, dünyada üretilen petrolün dörtte birini tüketiyoruz.

Bu petrolün başka yerlerden, Nijerya, Çad, Sudan gibi, yasaların sınırlı olduğu, çevre standartlarının düşük tutulduğu ülkelerden gelmesinde ısrar etmemiz de, bence, hakça bir durum değil.

Önümüzdeki yıllarda bence bu durumun değiştiğini göreceğiz." yanıtını verdi.