Obama'dan halefi Trump'a: Demokrasinin temel ilkelerinden birini ihlal etti

44. ABD Başkanı Barack Obama, halefi Donald Trump'ın geçen yıl kaybettiği seçim sonuçlarını kabul etmeyerek "demokrasinin temel ilkelerinden birini ihlal ettiğini" söyledi.

The Guardian'da yer alan habere göre, düzenlediği sanal bağış etkinliğinde konuşan eski ABD Başkanı Donald Trump, kendisinden sonraki ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 seçim sonuçlarını kabul etmeye açıklamalarının ABD seçimlerinin meşruiyetinin altını oyduğunu ve oyları baskılamak için demokratik olmayan yollara yol açtığının söyledi.

Obama, "Halefimde, eski ABD Başkanı'nda gördüğümüz oyları sayıp kazananı duyurduğunuz temel ilkelerden birini ihlal etti ve çok sayıda saçmalık uydurdu" dedi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, kanıtları olmamasına rağmen seçimde usülsüzlük yapıldığına ve Joe Biden yerine seçimi kendisinin kazandığına ilişkin iddialarını hâlâ sürdürüyor.

Obama, Cumhuriyetçilerin kazandığı eyaletlerde oy verme işlemlerini daha kısıtlı bir şekilde sağlayacak yasa tasarılarının altını çizerek "Mesele bu. Eğer bu tarz çabaları durdurmazsak giderek daha tartışmalı seçimler göreceğiz. Demokrasimizin meşruiyetini azaltma çabaları göreceğiz" dedi.

Georgia, Arizona, Florida ve Iowa'da Cumhuriyetçi valiler, oy verme işlemini kısıtlayan tasarıyı imzaladı. Pennsylvania ve Texas'ta da benzer adımlar düşünülüyor. Bu eyaletlerin hepsinin gelecek seçimde "kritik" olacağı biliniyor.