T24

Elçin Poyrazlar'ın Cumhuriyet gazetesinde bugün (4 Kasım 2010) yayımlanan haberi şöyle:



ABD’de önceki gün yapılan ara seçimlerde Başkan Barack Obama’nın ekonomi politikalarından memnun olmayan orta sınıfa ait seçmen iki yıl önce Demokrat Parti’ye verdiği desteği geri çekerek Cumhuriyetçilerin zafer kazanmasını sağladı.

Cumhuriyetçi Parti Temsilciler Meclisi’nde açık bir farkla üstünlük sağlarken, Senato’da ise Demokratlar çok az bir farkla çoğunluğu korumayı başardılar. Cumhuriyetçiler Demokratların elinden Temsilciler Meclisi’nde en az 60, Senato’da ise 6 sandalye almayı başardı. ABD’de seçimlerde 1930 yılından bu yana ilk kez Kongre’nin iki kanadı birden aynı partinin kontrolü altına girmedi.

Kriz ve işsizlik tepkisi



Cumhuriyetçiler ayrıca Demokratların elindeki 8 eyaletin valiliğini de bu ara seçimde almayı başardı. Obama yönetimini son iki yıldır ekonomik krize ve özellikle işsizlik sorununa somut çözüm getiremediği gerekçesiyle eleştiren ABD’li seçmen tepkisini sandıkta Cumhuriyetçilere destek vererek göstermiş oldu.

Oyların kullanılmasından sonra yapılan çıkış anketlerinde seçmenlerin yüzde 62’si en öncelikli konu olarak ekonomiyi gösterirken oy verenlerin yüzde 87’sinin ülkenin ekonomik gidişatından kaygılı olduğu ortaya çıktı. Seçmenlerin yüzde 74’ü ise federal hükümete kızgın olduklarını söyledi.

Obama yaptığı basın toplantısında seçim sonuçlarının ABD halkının ekonomi konusunda “derin bir biçimde hüsran yaşadığını” gösterdiğini söyledi.



Obama: Daha iyi bir iş çıkarmalıyım





Ekonomik iyileşme konusunda ilerleme sağladıklarını ancak bunun henüz halk tarafından hissedilmediğinin ortaya çıktığını ifade eden Obama, bu seçimle halkın kendilerine işsizlik ve ekonomi üzerinde daha fazla çalışma konusunda mesaj verdiğini dile getirdi. Obama, “Ben de Washington’daki herkes gibi daha iyi bir iş çıkarmalıyım” dedi.

Ocak 2011 tarihinde göreve başlayacak yeni Kongre’de Türkiye’yi de yakından ilgilendiren görev değişiklikleri olacak. ABD’deki Ermeni lobisine yakınlığıyla bilinen Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat milletvekili Nancy Pelosi’nin yerine, azınlık lideri Cumhuriyetçi üye John Boehner’in gelmesi öngörülüyor. Boehner geçmişte 1915 olaylarının politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından belirlenmesi gerektiğini söylemişti. Bunun yanı sıra Temsilciler Meclisi Dışilişkiler Komitesi Başkanı Howard Berman’ın yerine de kıdemli Cumhuriyetçi üye Ileana Ros-Lehtinen’in gelmesi bekleniyor.



Çay Partisi gücünü gösterdi







ABD’de aşırı muhazafakârları temsil eden ve Cumhuriyetçi Parti altında çok sayıda aday çıkarmayı başaran Çay Partisi hareketi de bu seçimlerde muhafazakâr tabanı harekete geçirebilen bir siyasi güç olabileceğini göstermiş oldu.

Çay Partisi hareketinin desteklediği adaylardan Kentucky eyaletinden Ran Paul ile Florida’dan Marco Rubio Senato yarışlarını kazandı. Öte yandan bir dönem cadılıkla ilgilendiğini söyleyen hareketin Delaware eyaletindeki senatör adayı Christine O’Donnell ise seçimi kaybetti.

California Valisi eski sinema oyuncusu Cumhuriyetçi Arnold Schwarzenegger’in yerine Demokrat aday Jerry Brown seçildi. Schwarzenegger iki dönem görev yaptığı için bu ara seçimlerde yarışmamıştı.

ABD tarihinde ilk defa Hispanik bir kadın vali seçildi. New Mexico eyaletinde savcılık yapan Cumhuriyetçi Susana Martinez rakibi Diane Denish ile yarışında üstünlük sağladı.