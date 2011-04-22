T24 LogoT24 Logo
Dünya

OBAMA DA IRKÇILIĞA MARUZ KALMIŞ ANKARA (A.A)

22 Nisan 2011 14:09

-OBAMA DA IRKÇILIĞA MARUZ KALMIŞ ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın annesinin hayatının anlatıldığı kitap, Obama'nın çocukken ırkçı davranışlara maruz kaldığını ortaya koyuyor. Hindustan Times'ın haberine göre Janny Scott'ın kaleme aldığı, Obama'nın annesinin sıkıntılı hayatını konu alan "Singular Woman: The Untold Story of Barack Obama's Mother" kitabında ayrıca, genç Obama'nın annesinin üvey babası tarafından dövüldüğüne tanık olmuş olabileceği belirtiliyor.  Yakında çıkacak kitapta 18 yaşında Obama'ya hamileyken Afrikalı Barack Hüseyin Obama ile evlenen Ann Dunham'ın, daha sonra boşanarak Endonezyalı Lolo Soetoro ile evlenmesi ve Dunham'ın hayata alışılmadık yaklaşımı ayrıntılarıyla anlatılıyor.  Kitapta ayrıca Obama'nın çocukluğunda yaşamak zorunda kaldığı ırkçı olaylara yer veriliyor. Obama'nın antropolog annesi Ann Dunham, oğlunun politikadaki Beyaz Saray'la taçlanan yükselişini göremeden, 1995 yılında 52 yaşındayken hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24