-OBAMA DA IRKÇILIĞA MARUZ KALMIŞ ANKARA (A.A) - 22.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın annesinin hayatının anlatıldığı kitap, Obama'nın çocukken ırkçı davranışlara maruz kaldığını ortaya koyuyor. Hindustan Times'ın haberine göre Janny Scott'ın kaleme aldığı, Obama'nın annesinin sıkıntılı hayatını konu alan "Singular Woman: The Untold Story of Barack Obama's Mother" kitabında ayrıca, genç Obama'nın annesinin üvey babası tarafından dövüldüğüne tanık olmuş olabileceği belirtiliyor. Yakında çıkacak kitapta 18 yaşında Obama'ya hamileyken Afrikalı Barack Hüseyin Obama ile evlenen Ann Dunham'ın, daha sonra boşanarak Endonezyalı Lolo Soetoro ile evlenmesi ve Dunham'ın hayata alışılmadık yaklaşımı ayrıntılarıyla anlatılıyor. Kitapta ayrıca Obama'nın çocukluğunda yaşamak zorunda kaldığı ırkçı olaylara yer veriliyor. Obama'nın antropolog annesi Ann Dunham, oğlunun politikadaki Beyaz Saray'la taçlanan yükselişini göremeden, 1995 yılında 52 yaşındayken hayatını kaybetmişti.