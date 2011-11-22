-Obama Cumhuriyetçileri sorumlu tuttu WASHINGTON (A.A) - 22.11.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, ABD'de federal bütçe açığını 1,2 trilyon dolar azaltmak için yapılan görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlanmasından Cumhuriyetçileri sorumlu tuttu. ABD Kongresi'nin bütçe açığını azaltmanın yollarını bulmakla görevli, 6 Cumhuriyetçi ve 6 Demokrat üyeden oluşan 12 üyeli Süper Komitesi, federal bütçe açığını azaltmaya yönelik görüşmelerin başarısızlıkla sonuçlandığını bildirmişti. Bu gelişme üzerine konuyla ilgili açıklama yapan Obama, Cumhuriyetçileri, sağduyu ve uzlaşıya dönük seslere kulak vermemek ve eğitim, tıbbi araştırmalar ve Medicare gibi sağlık destek programlarında derin kesintiler anlamına gelse dahi, zenginlere yönelik vergi kesintilerinin her ne pahasına olursa olsun korunması üzerinde ısrar etmekle eleştirdi. Obama, ''Dolayısıyla en azından bu aşamada, (Cumhuriyetçiler) bu müzakere pozisyonunda bir değişikliğe gitmeyecekler. Onların bu 'ret edici' tavrı, Kongre'nin bütçe açığımızı daha da azaltmaya yönelik bir anlaşmaya varması önündeki ana engeli oluşturmaya devam ediyor'' dedi. Demokratlar, bütçe açığının azaltılması için zenginlere yönelik vergilerin artırılması gerektiğini savunurken, bu fikre karşı çıkan Cumhuriyetçiler ise kamu aracılığıyla yürütülen ve yaşlıları kapsayan ''Medicare'' ile yoksulları kapsayan ''Medicaid'' gibi sağlık destek programlarında ve sosyal güvenlik programlarında kesintilere gidilmesini istiyor. -''Temerrüd tehdidiyle karşı karşıya değiliz'' Açıklamasında, ABD'nin geçen Ağustos ayında olduğu gibi bir temerrüd tehdidiyle karşı karşıya olmadığını belirten Obama, ''öyle ya da böyle, gelecek 10 yıl içerisinde bütçe açığını en az 2,2 trilyon dolar düzeyinde azaltacağız'' dedi. ABD Kongresi'nde yaz döneminde, ülkenin borçlarını ödeyememesi ihtimalini yok etmek ve ülkenin borçlanma tavanını yükseltmek için Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında son dakikada varılan anlaşmayla Ağustos ayında 12 üyeli Süper Komite kurulmuştu. Süper Komite, Obama'nın geçen yaz imzaladığı, gelecek 10 yıl içerisinde harcamalarda 1 trilyon dolarlık kesinti öngören yasa kapsamında, Kongre'den istenen, federal bütçe açığını en az 1,2 trilyon dolar daha azaltmanın yollarını bulmakla görevlendirilmişti. Bu çalışmaların başarısız olması halinde ise, federal bütçe açığını aynı miktarda düşürmek için savunma harcamalarında ve diğer yerel harcamalarda 2013 yılının ocak ayında devreye girmek üzere otomatik kesintilere gidilecek. -''Hala vakit var''- ABD Başkanı Obama, sözlerine şöyle devam etti: ''Bu can yakıcı harcama kesintilerini hayata geçirmemenin tek yolu, Kongre'nin tekrar işe koyulması ve bütçe açığını 1,2 trilyon dolar azaltan bir dengeli plan üzerinde anlaşmaya varması. Bunu yapmaları gerekiyor, bunun sözünü vermişlerdi. Ve bu meseleyi çözmek için hala önlerinde bir yıl var. Kongre henüz bir anlaşmaya varamamış olsa da, onların önümüzdeki günlerde bir anlaşmayla ortaya çıkmalarını engelleyen hiçbir şey yok.''