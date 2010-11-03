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Dünya

OBAMA CUMHURİYETÇİ LİDERLERİ ARADI WASHINGTON (A.A)

03 Kasım 2010 09:53

-OBAMA CUMHURİYETÇİ LİDERLERİ ARADI WASHINGTON (A.A) - 03.11.2010 - ABD Başkanı Barack Obama'nın, ara seçimlerde Cumhuriyetçilerin çoğunluğu ele geçirdiği Temsilciler Meclisi'nin yeni başkanı olması beklenen Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçi lideri John Boehner ve Senato Cumhuriyetçi lideri Mitch McConnell'ı aradığı bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre, Obama, telefon görüşmelerinde, "ortak zeminin yaratılması ve ülkeyi ileri götürüp, Amerikan halkı için gerekenlerin yapılması için Cumhuriyetçilerle birlikte çalışmayı sabırsızlıkla beklediğini" söyledi. Ülkede düzenlenen ara seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre Cumhuriyetçiler, Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu Demokratların elinden almayı başarırken, Senato'da ise çoğunluğu ele geçiremeseler de, Demokratlarla aralarındaki farkı kapatmayı başardı. 

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