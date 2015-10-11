Obama, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Türkiye'nin yanındayız

ABD Başkanı Barack Obama, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadığını belirtti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan ile Obama arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti. Obama, Erdoğan'ı arayarak, Ankara'daki terör saldırısını şiddetle kınadıklarını, ABD olarak terörle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında yer almaya devam edeceklerini vurguladı.

Ankara'daki saldırıda hayatlarını kaybedenler için taziye, yaralılar için acil şifa dileğinde bulunan Obama, Türkiye'nin acısını paylaştıklarını belirtti.

Erdoğan da Türkiye'nin terörle mücadele konusundaki kararlılığına işaretle, menfur saldırının ülkenin huzur ve istikrarını bozmayı amaçladığına dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Obama'nın ileriki günlerde kapsamlı bir telefon görüşmesi yapma konusunda da mutabık kaldıkları kaydedildi.

Merkel: Korkakça eylemler

Federal Basın ve Enformasyon Dairesince yapılan açıklamaya göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Davutoğlu’na başsağlığı diledi.

Merkel mesajında, büyük üzüntü ve şaşkınlıkla Ankara'da bu sabah çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği muhtemel terör eylemini öğrendiğini belirtti.



Derinden hissettiği acıyı paylaştığını kaydeden Merkel, "Terör saldırıları olduğu yönündeki belirtilerin teyit edilmesi durumunda bunlar, doğrudan vatandaşlık haklarına, demokrasiye ve barışa karşı çok korkakça eylemlerdir" ifadesini kullandı.

Putin'den taziye mesajı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ankara'da meydana gelen patlama sonucunda hayatını kaybedenler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı gönderdi.

Kremlin'in resmi sitesinden yayımlanan mesajda Putin, saldırıda hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulunarak yaralılara acil şifalar temenni etti.

Putin mesajında menfur saldırıyı düzenleyenlerin ve azmettirenlerin gereken cezayı alacağını ümit ettiğini vurgulayarak, terörle mücadelede Türkiye ile yakın işbirliği yapmaya hazır olduklarını bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Hansjörg Haber'den de saldırıya ilişkin kınama geldi.