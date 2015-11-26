Obama: Çok ciddi hayal kırıklığına uğradım

İçinde Guantanamo Hapishanesi'nin kapatılmasını engelleyen hükümler olmasına rağmen 607 milyar dolarlık 2016 yılı Ulusal Savunma Yetki Tasarısı'nı imzalayan ABD Başkanı Barack Obama, "Kongre'nin Guantanamo Hapishanesi'nin kapatılmasını engelleyecek bir gayret göstermemiş oluşundan dolayı çok ciddi hayal kırıklığına uğradım" dedi.

Başkan Obama, 2016 Mali Yılı için Ulusal Savunma Yetki Tasarısı'nı yasaya dönüştüren imzayı attıktan sonra yazılı açıklama yaptı.

Yasanın özellikle askerler ve aileleri için çok önemli faydalarının olduğunu vurgulayan ve bu sebepten dolayı imzaladığını belirten Obama, tasarının askerlerin emeklilik sistemi ve ABD'nin küresel boyutta yaptığı operasyonlar için yenilikler içerdiğini belirtti.

Obama, imzaladığı tasarının ABD ordusuna hizmet eden askerler için birçok faydalarına rağmen, Guantanamo'nun kapatılmasını engelleyen hatta ileride de açık tutmayı tasarlayan hükümleri ihtiva etmesinden dolayı duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi.

"Guantanamo'nun açık kalması çıkarımıza değil"

Guantamo'nun ilerleyen yıllarda da açık kalmasının ABD'nin çıkarlarına hizmet etmeyeceğine ve uluslararası platformda saygınlığını baltalayacağına vurgu yapan Obama, "Kongre'nin Guantanamo Hapishanesi'nin kapatılmasını engelleyecek tekrar faydalı bir gayret göstermemiş oluşundan dolayı çok ciddi hayal kırıklığına uğradım. Daha önce de söylediğim gibi, bu hapishanenin açık kalması, kaynaklarımız adına ulusal güvenliğimizi zayıflatıyor, çok önemli müttefiklerimiz ve partnerlerimizle olan ilişkimizi zedeliyor ve radikal şiddeti teşvik ediyor" ifadesini kullandı.

Obama, Guantanamo'da kalacak tutukluların veya başka hapishanelere nakil edilecekler hakkında kararın yürütme organı tarafından verilmesi gerektiğini savundu.

"Tutuklu sayısı yüzde 85 azaldı"

Guantanamo'da bulunan tutukluların yüzde 85 oranında azaltıldığını belirten Obama, "Sadece son 24 ay içerisinde, 57 tutuklunun naklini yaptık ve diğer tutukluların nakli hususundaki gayretimiz devam ediyor" dedi.

Obama, kendisine sunulan tasarıyı daha önce reddetmiş fakat Kongre tarafından tekrar ele alınan tasarı bu kez Senato'da 3'e karşı 91, Temsilciler Meclisi'nde de 58'e karşı 370 oyla geçerek, üçte iki çoğunluğun üzerinde bir oranla, yeniden veto edilemeyecek şekilde Obama'nın imzasına gönderilmişti.