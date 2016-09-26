"Obama, Clinton'ı başkan yapabilmek için Rakka ve Musul operasyonunu Ekim'in ortasına aldı"

ABD Başkanı Barack Obama'nın Demokratların başkan adayı Hillary Clinton'a Kasım ayında gerçekleşecek seçimi kazandımak için Rakka ve Musul operasyonunu Ekim ayının ortasında başlatmak istediği iddia edildi. Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, "ABD ekim ayında Rakka ve Musul operasyonunu birlikte başlatmak istiyor. ABD neden iki operasyonu birlikte başlatmak istiyor? Kulağıma ABD’deki seçim yarışına ilişkin değerlendirmeler geldi. ABD seçimlerinde Hillary ve Trump’ın durumu başabaş. Obama, DAEŞ’e karşı Rakka ve Musul operasyonunu birlikte başlatarak, Hillary’ye seçim kazandırmak istiyor. Rakka ve Musul operasyonu için konuşulan tarih ise ekim ayının ortası. Yani seçimden hemen önce..." diye yazdı.

Abdülkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (26 Eylül 2016)nüshasında yayımlanan 'Rakka ve Musul operasyonunun tarihi belli oldu' başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

Hillary Kazansın diye Ekim ortası

Şimdi sizi ABD’den alıp Ortadoğu gerçeklerine götürmek istiyorum. Sert bir dönüş olduğunun farkındayım ama ilginç kulisler var. Özellikle de DAEŞ’e karşı başlatılacak olan Rakka ve Musul operasyonuyla ilgili.

ABD ekim ayında Rakka ve Musul operasyonunu birlikte başlatmak istiyor. ABD neden iki operasyonu birlikte başlatmak istiyor? Kulağıma ABD’deki seçim yarışına ilişkin değerlendirmeler geldi. ABD seçimlerinde Hillary ve Trump’ın durumu başabaş. Obama, DAEŞ’e karşı Rakka ve Musul operasyonunu birlikte başlatarak, Hillary’ye seçim kazandırmak istiyor. Rakka ve Musul operasyonu için konuşulan tarih ise ekim ayının ortası. Yani seçimden hemen önce...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda uçakta Rakka operasyonu için ABD’ye askeri bir teklif sunduğumuzu açıkladı. Teklifin özü şu: Türkiye ile ABD hava gücü olacak, ÖSO karadan girecek. Amerikalılar Musul ve Rakka için 25 bin kara gücü hesabını çıkarmış. O yüzden YPG’yi kara gücü olarak kullanmayı düşünüyorlar. Türkiye ise ÖSO’nun sayısının 65 bine ulaştığını belirterek, YPG olmadan ÖSO ile bunun sağlanabileceğini savunuyor.

Çekiliyorlar... Membiç'te 150-200 YPG'li kalmış

El Bab ve Menbiç için iki önemli not paylaşmak istiyorum. Türkiye, El Bab’ı aceleye getirmek istemiyor. Çünkü DAEŞ, El Bab’a yığınak yapıyor. DAEŞ için El Bab’daki ‘Dabık’ mitolojik bir anlam taşıyor. Dergilerinin adı dahi, ‘Dabık’ Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferine giderken Memlukluları yenilgiye uğrattığı Mercidabık Savaşı’nın geçtiği yer. O yüzden direniş göstermeleri bekleniyor.

Menbiç’te ise Türkiye’nin YPG konusundaki baskıları sonuç vermeye başlamış. YPG’liler çekilmeye başlamış, şu anda 150-200 civarında YPG’linin kaldığı söyleniyor. Türkiye, Menbiç’i savaşmadan çözmeyi tercih ediyor.