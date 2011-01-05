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Dünya

OBAMA ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ WASHİNGTON (A.A)

05 Ocak 2011 09:59

-OBAMA ÇİN DIŞİŞLERİ BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ WASHİNGTON (A.A) - 05.01.2011 - ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'da Çin Dışişleri Bakanı Yang Jiechi ile görüştüğü bildirildi. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Yang Jiechi'nin temaslarının, 19 Ocak günü ABD'ye resmi ziyarette bulunacak olan Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'nun ziyaretine hazırlık niteliği taşıdığı belirtildi. Açıklamada, Obama'nın Yang Jiechi'ye, ABD'nin Çin ile olumlu sonuçlar doğuracak, işbirliğine yönelik ikili ilişkiler kurmak istediğini belirttiği aktarıldı.  Açıklamada, Obama'nın, ABD ve Çin'in uluslararası sorunların çözümüne nasıl katkıda bulunacakları konusuna değinmek için Başkan Hu Jintao'yu sabırsızlıkla beklediğini de ifade ettiği kaydedildi. Obama'nın Ulusal güvenlik danışmanı Tom Donilon ve ABD Hazine Bakanı Timothy Geithner ile de ayrı ayrı görüşen Yang Jiechi'nin, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile de görüşmesi bekleniyor. ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in ise 9-12 Ocak tarihlerinde Çin'e resmi ziyarette bulunacağı belirtildi.

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