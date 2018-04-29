T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Obama çiftinin resmi portreleri beğeniye sunuldu

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, yeni portrelerini ilk kez Pazartesi gördü. Takdim töreninde Barack Obama kulakları ve beyaz saçlarıyla dalga geçti, eşinin ise çekiciliğini övdü.

29 Nisan 2018 20:30

ABD'nin eski Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama'nın yeni portrelerinin takdim töreni Pazartesi günü Ulusal Portre Galerisi'nde gerçekleşti.

Barack Obama törende kulakları ve beyaz saçlarıyla dalga geçti, eşinin ise çekiciliğini övdü.

Obama ayrıca "Bildiğim kadarıyla aile ağacımdaki kimsenin portresi yapılmadı" dedi.

Böyle bir onura erişmeye en yakın yıllık fotoğrafının yayımlandığı zaman olduğu espirisini de yaptı.

Barack Obama eşinin portresini yapan Amy Sherald'a "Sevdiğim kadının zarafetini ve güzelliğini ve zekasını ve sempatikliğini ve çekiciliğini bu kadar harika bir şekilde yakaladığınız için size teşekkür etmek istiyorum" dedi.

Barack Obama kendi portresini yapan Kehinde Wiley ile de şakalaştı.

Obama "Daha az beyaz saç olsun diye pazarlık yaptım ancak Kehinde'nin sanatındaki dürüstlük istediğimi yapmasına izin vermedi" dedi.

"Daha ufak kulaklar istedim ama bunda da başarısız oldum" diye ekledi.

Michelle Obama ise törende yaptığı konuşmada, portrenin gelecek yıllarda siyahi kız çocukları üzerinde bir etki bırakmasını umduğunu söyledi.

"Kafalarını kaldırıp bakacaklar ve kendileri gibi görünen birinin resmini, bu büyük Amerikan kurumunda asılı görecekler" dedi.

"Onların hayatlarında ne tür bir etki yapacağını biliyorum, çünkü bem de o kızlardan biriydim."

Portreler, Ulusal Portre Galerisi'ndeki ABD başkanları portre koleksiyonuna eklenecek.

Kehinde Wiley ve Amy Sherald, Ulusal Portre Galerisi'nde sergilenmek üzere bir başkanın ya da 'first lady'nin portresini yapmak için görevlendirilen ilk siyahi sanatçılar.

Ulusal Portre Galerisi'nin ABD Başkanlarının portrelerini yaptırması, Başkan George H.W. Bush ile başladı. Diğer portreler ya hediye geldi, ya açık artırmalarda satın alındı ya da başka yollarla edinildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ABDBaşkanı Barack ObamaMichelle ObamaPazartesiTakdimBarack ObamaUlusal Portre GalerisiObamaAmy SheraldKehinde WileyKehindeAmerikanUlusal Portre Galerisi ABDWileyAmy Sherald Ulusal Portre GalerisiUlusal Portre Galerisi ABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24