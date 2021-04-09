Obama çifti: Prens Philip dünyaya güçlü bir kadına destek veren bir eş nasıl olunur gösterdi

Eski ABD Başkanı Barack Obama ve eşi Michelle Obama, Prens Philip'i özleyeceklerine dair bir açıklama yaptı. Çift, ortak açıklamasında Edinburgh Dükü'nün bir ilişkide gerçekten beraber olmanın "hem hırsa hem de fedakarlığa yer verdiğini gösteren olağanüstü bir örnek olduğunu" aktardı.

Açıklamada, "Kraliçe'nin yanında ya da geleneklere uygun olarak iki adım geride, Prens Philip dünyaya güçlü bir kadına destek veren bir eş nasıl olunur gösterdi" ifadesi kullanıldı.

Prens Philip'in II. Dünya Savaşı sırasında ve Kraliyet Donanması'ndaki görevlerine de atıfta bulunulan açıklamada Barack ve Michelle Obama, Kraliçe ve eşi Prens ile ilk tanıştıklarında ne yapacaklarını bilemediklerini, ancak çiftin kendilerini çok rahat hissettirdiğini aktardı:

"Kraliçe ve Prens Philip, bizi zerafetleri ve cömertlikleriyle hemen yatıştırdı, törensel bir vesileyi çok daha doğal ve rahat bir olaya dönüştürdü.

"Özellikle Prens Philip keskin zekası ve esprileriyle çok kibar ve sıcaktı. Bu titrin arkasındaki adamla ilk tanışmamızdı, o zamandan beri de yıllar içinde ona duyduğumuz hayranlık daha da arttı."