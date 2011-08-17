-Obama çiftçilere destek sözü verdi PEOSTA (A.A) - 17.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, kırsal kesimdeki işletmelere ve çiftçilere destek sözü verdi. ABD'nin orta batısındaki otobüs turunun Iowa ayağında Peosta kasabasını ziyaret eden Obama, buradaki Northeast Bölge Üniversitesi'nde yaptığı konuşmada, ABD'nin borçlanma tavanının yükseltilmesi sırasında Cumhuriyetçi Parti içindeki muhafazakar Çay Partisi milletvekillerinin izlediği sert tutumu eleştirmeye devam etti. ABD ekonomisinin güçlü toparlanmasını engelleyen tek unsurun ''Kongre'deki küçük bir grup'' olduğunu söyleyerek Çay Partisi'ne gönderme yapan Obama, ''Peosta'da da tanığı olduğum enerji ve yaratıcılık ABD başkanı olarak elimden geldiği kadar size daha kararlı biçimde hizmet etmemi sağlayacak'' dedi. Beyaz Saray dün, kırsal kesimle ve Amerikalı çiftçilerle ilgili kaygısını göstermek için gelecek üç yıl boyunca, gelişmiş alternatif hava ve denizcilik bioyakıtları üretmek için toplam 510 milyon dolara kadar yatırım yapılacağını açıkladı. Federal hükümetin, kırsal kesimde küçük işletmelerin kaynak bulma çabalarını artırdığını ifade eden Obama, güçlü toparlanmanın küçük işletmelerle başlayacağını belirtti. Obama, ''ABD ekonomisi eskisinden güçlü olacak. Ekonominin eski gücüne kavuşması Washington tarafından olmayacak, bunu Iowa'da bulunan sizler yapacaksınız'' diye konuştu. ABD Başkanı Obama, Iowa'nın yanı sıra Minnesota ve Illinois eyaletlerini ziyaret edecek.