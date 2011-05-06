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Dünya

OBAMA: CESEDİNİN DENİZE BIRAKILMASI 'SAYGILI' BİR HAREKET WASHINGTON (A.A)

06 Mayıs 2011 10:29

-OBAMA: CESEDİNİN DENİZE BIRAKILMASI 'SAYGILI' BİR HAREKET WASHINGTON (A.A) - 06.05.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in cesedinin denize bırakılmasının, "onun cesedine karşı saygılı bir hareket" olduğunu söyledi. Obama, CBS televizyonunda gelecek pazar günü yayımlanacak "60 Dakika" adlı programda yaptığı açıklamada, "Bu konuya, (11 Eylül saldırılarında) 3 bin kişiyi öldüren Bin Ladin'den daha fazla özen gösterdiğimiz açık. Bu, bizi farklı kılan birşey. Yakışık biçimde davrandığımızı düşünüyorum" dedi. Bazı Müslümün din adamları, Bin Ladin'in cesedinin denize bırakılmasının İslami gelenekleri aykırı olduğu yönünde açıklamalar yapmıştı. Amerikalı yetkililer ise, Bin Ladin'in cesedinin İslami kurallara göre yıkanıp, dini tören yapıldıktan sonra denize atıldığını belirtiyorlar. Obama, CBS'te katıldığı programın pazar günkü yayınından önce gösterilen bir kesitinde, "Bin Ladin'in denize atılmasının kendisinin kişisel kararı olup olmadığı" şeklindeki bir soru üzerine, "Bu ortak bir karardı. Eğer Bin Ladin'in (saklandığı) binada öldürülmesi halinde, cesedine ne yapacağımız üzerinde önceden etraflıca düşünmenin önemli olduğu kanısındaydık. Yapmaya çalıştığımız şey, İslam dini uzmanlarına danışarak, cesede saygılı ve yakışık olan birşeyi bulmaktı" diye konuştu.

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