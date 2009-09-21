Obama: Çekilme tarihi belli değil

ABD Başkanı Barack Obama, Afganistan'daki Amerikan askerlerinin ne zaman çekileceği konusunda bir tarih veremeyeceğini söyledi.



TV kanallarının gündeme dair konularda soruları yanıtlayan Obama, Afganistan'a daha fazla asker gönderilip gönderilmeyeceğine dair bir soru üzerine, bu konuda bir karar almak için daha erken olduğunu ifade ederek, önce bu ülkedeki Amerikan askerlerine yönelik uygun stratejiyi belirlemek gerektiğini söyledi.



Kararlarını 'anlık politikalara' göre almayacağını kaydeden Obama, '(Daha fazlasını alırsam, daha çok şey yaparım) şeklinde bir doğal eğilim var. Ama aslında şu anda sorulması gereken ilk soru şu; (Doğru olanı yapıyor muyuz? Doğru stratejiyi izliyor muyuz?)' dedi.Obama bu stratejik cevabın ise ABD Savunma Bakanı, Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Afganistan'daki komutanlardan geleceğini söyledi.



Obama Afganistan'da 'hedefe sıkıca odaklanmış bir savaş stratejisinin' El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in yakalanmasına katkı sağlayacağını da belirtti.



Obama: umudum, Rusya'nın 'daha az paranoyak' hale gelmesi



Doğu Avrupa'ya konuşlandırılmasına planlanan füze kalkanı projesinde yeniden düzenlemeye gitme kararını almasında, Rusya'nın bu sisteme olan muhalefetini etkili olduğu eleştirililerini de reddeden Obama, bu kararının, Rusya'yı ABD'ye karşı 'daha az paranoyak' hale getirmesin umuduğunu söyledi.



Amerikan ekonomisiyle ilgli soruları da yanıtlayan Obama, tüm işartelerin büyümenin yeniden başlayacağıbı gösterdiğini, ancak gelecek yıla kadar yeterli düzeyde yeni iş olanağının yaratılmayabileceğini söyledi.



ABD'nin gelecek ay başlatmayı planladığı domuz gribi aşısı uygulamasına ilişkin de Obama, aşı önceliği konusunda ailesine özel bir ayrıcalık tanınmayacağını, herkes gibi 'sıraya gireceklerini' söyledi.