'Obama camiden çok etkilendi'

İstanbul Müftüsü Mustafa Çağrıcı, ABD Başkanı Barack Obama'nın Sultanahmet Camisi'ni ziyaretiyle ilgili, "Gördüğüm kadarıyla camiden çok etkilendi" dedi.





Obama'nın, Sultanahmet Camisi ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını cevaplandıran Çağrıcı, kendisini caminin baş imamı Emrullah Hatipoğlu ile cami girişinde karşıladıklarını belirtti. Çağrıcı, "Adet olduğu üzere kendisine caminin tarihi ve teknik detaylarıyla ilgili bilgiler verdik. Gördüğüm kadarıyla camiden çok etkilendi. Çıkışta bana söylediği bir cümle, 'Manevi olarak son derece etkilendim, hayatımın en önemli anlarından biri oldu" diye konuştu.



Çağrıcı, özellikle camide hangi bölümlerle ilgilendiği yönündeki bir soruya karşılık, Obama'nın hünkâr mahfiliyle özellikle ilgilendiğini ifade etti.



Mustafa Çağrıcı, Obama'nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın camideki hat üzerinde peygamberin torununun adı olan "Hüseyin" yazılı levhaları göstererek söylediği "Barack Hüseyin Obama" sözüne tebessüm ettiğini bildirdi.

