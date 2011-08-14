-Obama, Cameron ile görüştü WASHINGTON (A.A) - 13.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, İngiltere Başbakanı David Cameron ile telefonda görüştü. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede, Obama ve Cameron, küresel meselelere dair yakın ve sık istişarelerine devam etti. İki liderin Suriye'deki durumu konuştuğu, Suriye hükümetinin kendi halkına karşı şiddet kullanımına yönelik derin kaygılarını tekrar ettiği belirtilen açıklamada, Obama ve Cameron'ın Suriye halkının demokrasiye doğru dönüşüme yönelik meşru taleplerinin karşılanması gerektiğine yönelik inançlarına da tekrar paylaştığı kaydedildi. Açıklamada, iki liderin, Suriye halkına karşı tüm şiddet ve kan dökmenin bir an önce durması ihtiyacı yönünde hemfikir olduğu belirtilerek, Obama ve Cameron'ın Suriye hükümetinin eylemlerini yakından izleme ve önümüzdeki günlerde daha fazla adım atılması konusunda istişare etme kararı aldığı bildirildi. Bunun yanında, iki liderin Libya, Afganistan ve küresel finans sistemi konusundaki son dönemdeki gelişmeleri ele aldığı ifade edilen açıklamada, Cameron'ın Afganistan'da ABD helikopterinin düşmesi sonucu yaşanan kayıplardan dolayı üzüntülerini ilettiği kaydedildi. Açıklamada, Obama'nın da Cameron'ın İngiltere'deki bazı şehirlerde yaşanan şiddet ve yağma günlerinin ardından kamu düzenin tekrar sağlanmasına yönelik memnuniyetini dile getirdiği kaydedildi. Öte yandan Obama, bugün Tayland Başbakanı Yingluck Shinawatra ile de görüştü. Obama, Suudi Arabistan Kralı Abdullah ile de bugün Suriye konusunu görüşmüştü.