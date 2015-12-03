Obama: California'daki saldırı terörle ilişkili olabilir

ABD Başkanı Barack Obama, California eyaletinde bulunan San Bernardino kentindeki engeliler merkezine düzenlenen ve 14 kişinin hayatını kaybettiği saldırının, "terörle ilişkili olabileceğini ancak kesin kanıtlara sahip olmadıklarını" söyledi.

Radikal'in haberine göre, ABD Başkanı Barack Obama, yardımcısı Joe Biden'ın da aralarında bulunduğu ulusal güvenlik ekibiyle Beyaz Saray Oval Ofis'te yaptığı görüşmenin ardından dünkü saldırıya ilişkin açıklama yaptı.

Saldırıda hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyen Obama, yetkililerin olayı aydınlatmak için çalıştıklarını belirtti. Obama, olayın ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve yerel güvenlik güçlerinin işbirliğinde incelendiğini, saldırının gerekçesini henüz bilmediklerini söyledi.

Bayraklar yarıya indirilecek

"Bu terör bağlantılı bir saldırı olabilir ancak bunu bilmiyoruz" diyen Obama, saldırının aynı zamanda iş yeriyle ilgili veya daha karmaşık gerekçesi olabileceğini dile getirdi. Obama, gerçekler ortaya çıkarılıncaya kadar kimsenin herhangi bir hükümde bulunmaması çağrısında bulundu.

Obama, "Birçok Amerikalının çok sayıda kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırılara ilişkin yapacakları bir şey olmadığına inandığını" ancak herkesin bu konuda sorumluluğu bulunduğunu vurguladı.

Obama, ayrıca, California'daki saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına Beyaz Saray başta olmak üzere ülke genelindeki federal kurumlar ve yurt dışındaki diplomatik temsilciliklerde bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi. Uygulamanın 7 Aralık'a kadar süreceği bildirildi.