Obama bütçe açığını yarıya indirme sözü verdi

ABD Başkanı Barack Obama, bütçe açığını gelecek dört yılda yarıya indirme sözü verdi.



Obama, Beyaz Saray'da düzenlenen ve iş adamları, sendika temsilcileri ile Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti yetkililerinin katıldığı "mali sorumluluk" konulu toplantıda yaptığı konuşmada, ABD'nin kısa sürede borç sorunlarına çözüm bulamazsa tekrar ekonomik krizle karşılaşacağı uyarısında bulundu.



Şimdi büyük harcamalara ihtiyaç bulunmasının ABD'nin bütçe sorunlarının sonraya bırakılması anlamına gelmediğini belirten Obama, "bu krize sebebiyet veren açıklarla mücadele etmeksizin bu krizle mücadele edersek, yoldaki başka bir krize saplanma riskiyle karşılaşırız" dedi.



Miras aldığı 1,3 trilyon dolar tutarındaki bütçe açığının, sadece 250 milyar doların, yani eğitime yapılan harcamanın üç katını aşan kısmının 2008 yılında faiz ödemeleri olduğunu vurgulayan Obama, "bu açıkları taşıyamayız ve taşımayacağız. Bugün miras aldığımız bu açığı görev süremin sonuna kadar yarıya indireceğime söz veriyorum" diye konuştu.



Sağlık reformu



Görev süresi Ocak 2013'de sona erecek Obama, 2008 başkanlık seçimindeki kampanyasının en önemli projelerinden olan sağlık reformu konusunda gelecek hafta bir zirve yapılacağını, Cumhuriyetçi ve Demokratların sağlık reformuna ilişkin bu yıl çalışılmasına ihtiyaç bulunduğu konusunda anlaştıklarını söyledi.



Düşük gelirli insanlara yapılan sağlık harcamalarını ödemekte zorlanan eyaletlerin, bu harcamaları karşılamasına yardımcı olmak için yarın 15 milyar doların serbest bırakılacağını belirten Obama, bu desteğin 20 milyon Amerikalının sağlık harcamalarına verileceğini kaydetti.



Bir diğer potansiyel bütçe kesintisinin, Lockheed Martin firmasının başkanlık helikopterinin değiştirilmesiyle ilgili pahalı projesiyle ilgili olacağı düşünülüyor.



Obama'nın konuşmasında bu konuya değinirken, "helikopter şimdi benim için yeteri kadar kusursuz gözüküyor" demesi, aralarında başkanlık seçiminde rakibi olan Cumhuriyetçi John McCain'in de bulunduğu dinleyicileri güldürdü.



Başkan Yardımcısı Joe Biden'in 787 milyar dolarlık ekonomiyi teşvik paketinin uygulanmasından sorumlu olduğunu açıklayan Obama, eski gizli servis ajanı Earl Devaney'in ise paketin uygulanmasının izlenmesinden sorumlu olacağını ifade etti.



Obama, teşvik paketindeki harcamaların denetiminden sorumlu olacak ve Şeffaflık ve Hesap Verme Kurumu'nun başkanı olarak görev yapacak Devaney için de, "o bir müfettiş gibi görünüyor, sert biri, biliyorsunuz nadiren gülümsüyor" dedi.

