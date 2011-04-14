-OBAMA BÜTÇE AÇIĞI PLANINI AÇIKLADI WASHINGTON (A.A) - 14.04.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, sağlık ve savunma harcamalarını azaltıp bazı vergileri artırmak yoluyla bütçe açığını 12 yılda 4 trilyon dolardan fazla düşürmeyi amaçlayan planı açıkladı. Obama'nın açıkladığı plana göre, bütçe açığındaki düşüşün dörtte üçü harcama kesintilerinden, geriye kalan dörtte biri, yani 1 trilyon doları ise özellikle zenginlere yönelik ek vergi gelirlerinden sağlanacak. ABD Başkanı Obama, yaptığı açıklamada, "Dengede, açığımızı düşürerek ve borcumuzu düşürmeye yardımcı olacak bir yola geri dönerek yaşamak zorundayız. Bunu, toparlanmayı, büyümek için gerekli olan yatırımları, istihdamı koruyacak bir yolla yapmamız gerekiyor" dedi. Obama'nın planı açıkladığı konuşmasından önce Cumhuriyetçiler, 14 trilyon dolara ulaşan borcun düşürülmesinde başarılı olunamayacağını, herhangi bir vergi artışına da karşı olduklarını ifade etti. Cumhuriyetçi John Boehner, eğer anlamlı bir şey yapılacaksa, vergi artışının bunun bir parçası olmaması gerektiğini belirtti. Obama ve Demokratlar, Cumhuriyetçilerin, "gelecek 10 yılda harcamalarda 5,8 trilyon dolar kesinti amaçlayan" ve bunu çoğunlukla yaşlı ve yoksulların sağlık harcamaları üzerinden gerçekleştirmeyi planlayan önerisini reddetti. Buna karşılık Obama, tüm partilere birlikte çalışma çağrısı yaparak, parti liderlerinden müzakere ekipleri belirlemelerini istedi ve anlaşma için Haziran ayına kadar süre koydu. Obama'nın atadığı partiler üstü komisyon, harcama kesintileri ve vergi artışları yoluyla yaklaşık 4 trilyon dolarlık tasarruf tavsiyesinde bulundu. Kongrenin gelecek birkaç hafta içinde federal borç limitini artırmak için bir oylama yapması gerekiyor. Cumhuriyetçiler ise borçlanma tavanının artırıldığı bir ortamda daha fazla harcama kesintisi yapılmasını istiyor. Demokratlar, yaz ortalarına kadar borçlanma limitinin artırılamaması durumunda, ülkenin borçlanma maliyetinin yükseleceği, bunun da toparlanmaya zarar vereceği uyarısında bulunuyor. ABD'nin borcu son 10 yılda büyük miktarda artış gösterdi. Bu sürede vergi indirimleri yapıldı, sosyal projeler eklendi, Irak ve Afganistan'daki savaşın maliyeti de arttı. Küresel finansal kriz de ABD'de gelirlere zarar verirken, ekonomiyi teşvik etmek için kamu harcamaları da artırıldı. ABD'nin bu yıl bütçe açığının 1,5 trilyon dolara ulaşacağı tahmin ediliyor. Hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler, açığın azaltılmasının temel öncelik olduğunda birleşiyor.