Obama: ''Bütçe açığı 1 trilyon doları bulabilir''

ABD'de başkanlığı George W. Bush'dan 20 Ocak’ta devralacak Barack Obama, 2009 yılı bütçesini kastederek, ''yıllık bütçe açığımız 1 trilyon doları bulabilir'' dedi.



Obama, Kongre'den 2 yıllık 775 milyar dolarlık bütçe indirimi isteyeceğini belirtti. Yüzde 6,7'de seyreden işsizliğin büyümemesi için ''yeni önlem seçenekleri'' üzerinde durulduğunu belirten 44. Başkan Obama'nın Demokrat Partisi, 300 milyar dolarlık vergi indirimi tasarısı üzerinde duruyor. Bununla ''döndürülebilir temiz enerji projeleriyle bayındırlık ve eğitim sektöründe yeni tesisler inşa edilmesine hız verilecek.



2008'de bütçe açığı ABD'de 455 milyar dolarla rekor oldu.



