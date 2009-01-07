T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Obama: ''Bütçe açığı 1 trilyon doları bulabilir''

ABD başkanlığını 20 Ocak’ta devralacak Barack Obama, ''2009 yılı bütçe açığımız 1 trilyon doları bulabilir'' dedi.

07 Ocak 2009 02:00

ABD'de başkanlığı George W. Bush'dan 20 Ocak’ta devralacak Barack Obama, 2009 yılı bütçesini kastederek, ''yıllık bütçe açığımız 1 trilyon doları bulabilir'' dedi.

Obama, Kongre'den 2 yıllık 775 milyar dolarlık bütçe indirimi isteyeceğini belirtti. Yüzde 6,7'de seyreden işsizliğin büyümemesi için ''yeni önlem seçenekleri'' üzerinde durulduğunu belirten 44. Başkan Obama'nın Demokrat Partisi, 300 milyar dolarlık vergi indirimi tasarısı üzerinde duruyor. Bununla ''döndürülebilir temiz enerji projeleriyle bayındırlık ve eğitim sektöründe yeni tesisler inşa edilmesine hız verilecek.

2008'de bütçe açığı ABD'de 455 milyar dolarla rekor oldu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

AKP'li vekilin, "Makam sahibi olmak için ya imam hatipli ya...

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24