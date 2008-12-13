T24 LogoT24 Logo
Dünya

Obama, Bush'tan evi alamadı

Obama'nın, Beyaz Saray yakınındaki resmi konuk evi Blair House'a erken taşınma isteğini Bush ailesi kabul etmedi

13 Aralık 2008 02:00

ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama'nın, Washington'da Beyaz Saray yakınındaki resmi konuk evi Blair House'a erken taşınma isteğini Bush ailesi kabul etmedi.

Obama'nın yardımcıları, yeni Başkan'ın, kızlarının 5 Ocak'ta yeni okullarında derslere başlayabilmesi için Beyaz Saray yetkililerinden Blair House'a öngörülenden iki hafta önce taşınma isteğini ilettiğini bildirdi.

Beyaz Saray yetkililerinin ise ABD Başkanı George Bush yönetiminin, konuk eviyle ilgili planları olduğu gerekçesiyle 20 Ocak'ta göreve başlayacak Obama'nın bu talebinin karşılanamayacağını söyledikleri kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24