Obama, Bush'tan evi alamadı

ABD'nin yeni Başkanı Barack Obama'nın, Washington'da Beyaz Saray yakınındaki resmi konuk evi Blair House'a erken taşınma isteğini Bush ailesi kabul etmedi.



Obama'nın yardımcıları, yeni Başkan'ın, kızlarının 5 Ocak'ta yeni okullarında derslere başlayabilmesi için Beyaz Saray yetkililerinden Blair House'a öngörülenden iki hafta önce taşınma isteğini ilettiğini bildirdi.



Beyaz Saray yetkililerinin ise ABD Başkanı George Bush yönetiminin, konuk eviyle ilgili planları olduğu gerekçesiyle 20 Ocak'ta göreve başlayacak Obama'nın bu talebinin karşılanamayacağını söyledikleri kaydedildi.

