

Orlando katliamı, ABD'deki terörle mücadele ve ülkedeki Müslümanların durumu ile ilgili siyasi tartışmaların kızışmasına yol açtı. Başkan Barack Obama Cumhuriyetçi Parti'nin muhtemel başkan adayı Donald Trump’ın Müslümanlara geçici olarak vize verilmemesi şeklindeki talebini sert dille eleştirerek, Trump’ın sözlerini ‘düşüncesizce söylenmiş laflar' olarak nitelendirdi.

Asabi olduğu gözden kaçmayan Obama, “Bunun sonu nereye varacak? Bütün Müslüman Amerikalılara farklı muamele mi yapacağız? Onları özel gözetim altına mı alacağız? Dinleri yüzünden onlara ayrımcılık yapmaya mı başlayacağız?”, dedi.

Başkan Obama Cumhuriyetçi Parti yönetimine, başkan adaylarının sözlerine katılıp katılmadıkları sorusunu yöneltti. Bu gibi görüşlerin ‘ABD'nin demokratik ideallerini yansıtmadığını' belirten Barack Obama Trump tarafından öne sürülen taleplerin ‘Batının Müslümanlardan nefret ettiği propagandasını yapan cihatçı IŞİD milisinin ekmeğine yağ süreceğini' kaydetti.

Donald Trump Afgan asıllı bir Amerikalının Orlando'daki bir gece kulübünde 49 kişiyi öldürmesinden sonra verdiği demeçte Müslümanların ABD'ye girmesinin yasaklanması şeklindeki talebini tekrarlamakla kalmamış ve ‘tarihinde terör olduğu kanıtlanmış ülkelerden kimsenin ülkeye sokulmamasını' da istemişti. Cumhuriyetçi başkan adayı, “Failin ailesi ABD'ye sokulmasaydı Orlando faciası olmazdı”, demişti.

‘Radikal İslam'

Trump ile Başkan Obama arasındaki karşılıklı suçlamalarda Obama'nın ‘radikal İslam' kavramını kasıtlı olarak kullanmaması da rol oynuyor. Donald Trump bu tutumu Başkan'ın terör tehdidini yeteri kadar ciddiye almadığı şeklinde yorumlamış ve Obama'yı istifaya davet etmişti.

Barack Obama kullandığı kavramlara yöneltilen eleştirileri ‘siyasi saptırma girişimi' olarak niteledi ve İslam dini hakkında genelleme yapılmaması için ‘radikal İslam' demediğini söyledi. Obama, ‘IŞİD ve El Kaide gibi örgütlerin şiddet eylemlerine İslam ile Amerika ve İslam ile Batı arasındaki savaş görüntüsü vermeye çalıştıklarını', ifade etti. ABD Başkanı, ‘radikal İslam' kavramını kullanmaktan imtina etmesinin terörle mücadelelerini engellemediğini ve ‘şimdiye kadar binlerce teröristin bertaraf edildiğini', sözlerine ekledi.