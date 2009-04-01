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Dünya

Obama Bulgaristan'a da uğrayacak!

Bulgaristan'da "Darik" radyosu Obama'nın bir saatliğine Bulgaristan'ı da ziyaret edeceğini haber verdi ama 1 Nisan şakası olarak!

01 Nisan 2009 03:00

 "1 Nisan Dünya Şaka Günü" dolayısıyla Bulgaristan'da medya, izleyicilerini esprili anons ve haberlerle eğlendirmeye çalıştı.

İlginç haberlerden biri, ağırlıklı olarak haber yayını yapan "Darik" adlı radyo kanalından geldi. Radyo, bültenlerinde flaş gelişme olarak verdiği haberde, ABD Başkanı Barack Obama'nın İstanbul'a giderken bir saatliğine Bulgaristan'ı da ziyaret edeceğini öne sürdü.

İstanbul'da düzenlenecek Medeniyetler İttifakı Forumu'na katılacak Obama'nın Sofya havaalanı VIP salonunda bir saat geçireceğini kaydeden radyo, haberini Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un açıklamasına dayandırdı.

Radyo, Bulgaristan'da Başbakan Sergey Stanişev, Dışişleri Bakanı İvaylo Kalin ve Savunma Bakanı Nikolay Tzonev ile görüşecek Obama'nın ziyareti için Sofya havaalanının VIP bölümünün acil olarak onarılacağını ve pistteki tüm pürüzlerin asfaltla kapatılacağını bildirdi.

Obama–Stanişev görüşmesinde "Bulgaristan–ABD ilişkileri", "NATO'daki işbirliği" ve "Bulgar vatandaşlarına uygulanan vize rejiminin kaldırılması" konularının ele alınacağını belirten radyo, Obama'ya hamburger, buzlu çay ve patates tatlısı ikram edileceğini duyurdu..

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