Obama bulaşık yıkayarak ferahlıyor

* ABD'nin 44. başkanı seçilen Demokrat Partili Barack Obama, Cumhuriyetçi Parti'den rakibi John McCain ile bugün Chicago'daki "Obama'nın geçiş dönemi hazırlık dairesinde" biraraya geldi.



* Koyu bir sohbete dönen konuşmanın bir yerinde Obama, "Evde bulaşık yıkamak gayet ferahlatıcı" deyince eşi Michelle, "Sen ne zaman bunun ferahlatıcı olduğunu söyledin" dedi.



4 Kasım'daki seçimde 232 yıllık ABD tarihinde seçilen ilk siyahi başkan olan Barack Obama, John McCain ile 13 gün önceki seçimden beri ilk kez biraraya gelirken, görüşmeye Obama'nın eşi Michelle Obama da katıldı.



Görüşmede, McCain'in en yakın yardımcılarından Cumhuriyetçi Parti Senatörü Lindsey Graham ile Obama'nın 20 Ocak 2009'da George W. Bush'dan resmen görevi devralınca yeni Beyaz Saray Genel Sekreteri olacak Rahm Emanuel de hazır bulundu.



Obama ile Arizona Senatörü McCain, 4 Kasım'dan beri ilk kez yüzyüze görüşürlerken gayet samimiydiler ve ekonomiyi düzeltmek için birlikte çalışma sözlerini yinelediler.



700 milyar dolarlık paket olmasaydı...



Obama, "Devletin 700 milyon dolarlık yardımı olmasaydı 1930 Büyük Bunalımı'ndan beri meydana gelen en büyük ekonomik krizin 1929-1930 yılı kadar kötü olabileceğini" söyledi.



Seçimi kazanınca (tek dönemlik) Illinois senötörlüğünü geçen gün bırakan Obama, "El Kaide lideri Usame bin Ladin'i yakalamak istediklerini" de yineledi.



Koyu bir sohbete dönen konuşmanın bir yerinde Obama, "Evde bulaşık yıkamak gayet ferahlatıcı" deyince eşi Michelle, "Sen ne zaman bunun ferahlatıcı olduğunu söyledin" dedi.



Michelle, 2 kızları için yavru köpek almanın şu an zamanı olmadığını belirterek, "Beyaz Saray'a taşınalım, o zaman alırız" diye konuştu.