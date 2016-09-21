Obama: Bu yıl 50 ülke 360 bin mülteci alacak

ABD Başkanı Barack Obama 50 ülkenin bu yıl içinde, savaşlardan etkilenen ülkelerden 360 bin mülteciyi kabul edeceğini açıkladı.

Obama BM genel Kurulu'nda yaptığı açıklamada, Almanya ve Kanada liderleri başta olmak üzere dünya liderlerinin ülkelerine kabul edecekleri mülteci sayısını geçen yıla oranla iki kat artırma sözü verdiğini söyledi.

Birleşmiş Milletler'e göre dünya çapında yaklaşık 21 milyon mülteci, savaş veya baskı nedeniyle ülkelerinden ayırılmak zorunda kalmış durumda.

Yalnızca Suriye'de iç savaş nedeniyle dokuz milyon kişi yaşadığı yerlerden ayrılmak zorunda kaldı.

Suriye'yi terk eden Suriye vatandaşlarının sayısıysa dört milyondan fazla.

Obama, "Gözlerimizi başka yöne çeviremeyiz ya da sırtımızı dönemeyiz. Bu ailelerin yüzüne kapıyı kapatmak en derin değerlerimize ihanet etmek olacaktır."

ABD, 1 Ekim'de başlayacak 2017 vergi yılında 110 bin yeni mülteciyi ülkeye almayı kabul etti.

ABD'nin Eylül ayına kadar alması beklenen mülteci rakamıysa 85 bin.

Obama ayrıca, ülkelerin, yardım faaliyetleriyle ilgili BM'ye ve insani yardım kuruluşlarına 2015'ten 4.5 milyar dolar daha fazla mali destek olma sözü verdiğini belirtti.

Bu ülkeler, bir milyon mülteci çocuk için kurulacak okullar için maddi yardımda bulunma ve bir milyon mültecinin yasal olarak çalışabilmesine yardım etmeye destek olma sözü de verdi.