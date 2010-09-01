-OBAMA: BİZİ SERT BİR MÜCADELE BEKLİYOR WASHINGTON (A.A) - 31.08.2010 - ABD Başkanı Barack Obama, ABD'yi Afganistan'da "çok sert bir mücadelenin" beklediğini belirtti. Obama, ABD ordusunun Irak'taki muharebe görevini bugün resmen tamamlaması dolayısıyla yapacağı konuşmadan birkaç saat önce Afganistan ile ilgili açıklamada bulundu. "Afganistan'da El Kaide ve Taliban'a saldırdığımız için, çatışmalarda kayıplarımız arttı" diyen Obama, "Afganistan'da bizi çok sert bir mücadele bekliyor" dedi. ABD'nin Teksas eyaletindeki Fort Bliss askeri üssünde Amerikalı askerlere hitap eden Obama, ABD için Afganistan'daki gelecek dönemin yine çok zor geçeceğini ifade etti. ABD ve NATO askeri olmak üzere Afganistan'da toplam 150 bin yabancı asker bulunuyor.