-Obama biyoyakıta yatırım yapacak WASHINGTON (A.A) - 16.08.2011 - ABD Başkanı Barack Obama, gelecek üç yıl boyunca, gelişmiş alternatif hava ve denizcilik biyoyakıtları üretmek için toplam 510 milyon dolara kadar yatırım yapılacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Tarım ve Enerji bakanlıkları ile Deniz Kuvvetleri özel sektörün de katılacağı ortak bir çalışmayla askeri ve ticari ulaşımda kullanılmak üzere gelişmiş alternatif hava ve denizcilik biyoyakıtları üretmek için kolları sıvadı. Çok sayıda biyoyakıt tesis ve rafineleri inşa edilmesi veya uyarlanması üzerine plan geliştiren bu kurumlar, alana gelecek üç yıl boyunca, toplamda 510 milyon dolara kadar yatırım yapacak. Bu yatırım Obama'nın, dış petrol bağımlılığını azaltmak için ortaya koyduğu Güvenlik Enerji Geleceği İçin Plan'ının bir parçasını oluşturuyor. Obama da yazılı açıklamasında, biyoyakıtın, Amerika'nın dış petrole bağımlılığının azaltma ve ülkede yeni istihdam yaratma açısından önemli bir unsur olduğunu kaydetti. Ancak biyoyakıt üretiminin desteklemesinin, hükümetin kendi başına üstlenebileceği bir rol olmadığını belirten Obama, bu nedenle gelecek-nesil biyoyakıt gelişimini hızlandırmak için özel sektörle ortaklığa gittiklerini bildirdi. ABD'nin, şu anda yeni nesil alternatif biyoyakıt için üretim kapasitesinin yetersiz olduğu belirtilirken, her yıl ham petrol ithalatı için toplam 300 milyar dolar harcıyor.