Obama, biyografi filminde kendisini Drake’in oynayabileceğini söyledi

Önceki ABD Başkanı Barack Obama, hayatını anlatacak biyografik filmde kendisini ünlü rap şarkıcısı Drake’in oynayabileceğini söyledi.

Yakın gelecekte çekilmesi söz konusu olan film için Obama, kendisini anlatacak biyografik yapımın oyuncu kadrosuna onay verdi.







360 with Speedy Morman adlı söyleşi programına katılan 44’ncü başkan, kendisini ünlü rap şarkıcısı Drake’in oynayabileceğini söyledi. Obama, “Drake istediği her şeyi yapabilecek biri gibi görünüyor. Demek istediğim, o yetenekli bir kardeş. Dolayısıyla zamanı gelirse ve o hazırsa olabilir” diye konuştu.



Kanadalı rapçi Drake, 2010'da Obama’yı oynamak istediğini söylemişti. Paper dergisine konuşan Drake, “Umarım birileri kısa sürede Obama’nın hayatını anlatan bir film çeker, çünkü ben oynayabilirim. Onu ne zaman televizyonda görsem kanalı değiştirmem, dikkatimi veririm ve sesinin tonunu dinlerim” demişti.