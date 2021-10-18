Obama, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi için Glasgow'a gidecek

Eski ABD Başkanı Barack Obama, gelecek ay düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Zirvesi için Glasgow'a giderek genç aktivistler ile bir araya gelip iklim krizi tehdidi üzerine açıklamalar yapacak.

Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi bünyesinde düzenlenen COP zirvelerinin 26'ıncısı 31 Ekim-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. COP26 İklim Zirvesi'nde 197 ülke temsilcileri bir araya gelerek iklim krizini ve ülkelerinin bununla nasıl mücadele edeceğini tartışacak.

CNN International'ın haberine göre; zirvedeki katılımcılar arasında ABD Başkanı Joe Biden da yer alacak. Eski ABD Başkanı Donald Trump ülkesinin Paris Anlaşmasında yer almayacağını söylemişti ancak Biden yönetimi, ABD'yi yeniden Paris İklim Anlaşması'nın bir parçası haline getirdi.

Obama, başkan olduğu dönemde çevre sorunlarının ele alınmasını savundu. Ancak iklim krizini inkar eden sonraki başkan Trump, sera gazı emisyonlarını sınırlamak için Obama yönetimi tarafından getirilen bazı düzenlemeleri kaldırmaya çalışmıştı.

ABD başkanı olduğundan beri Biden, Trump yönetiminin iklim krizi karşıtı eylemlerinin çoğunu geri aldı ve iklim kriziyle mücadele için iddialı açıklamalar yaptı. Biden, ABD'nin karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar 2005 seviyelerine göre yüzde 50 ila 52 oranında azaltacağına dair söz verdi.