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Dünya

Obama: Bir dakika Michelle, ruj izini açıklayabilirim

ABD Başkanı Barack Obama önceki akşam Beyaz Ev’de Asya kökenli Amerikalıları ağırladığı yemek sırasında yaptığı konuşmayla izleyicileri güldürdü

30 Mayıs 2013 11:52

ABD Başkanı Barack Obama önceki akşam Beyaz Ev’de Asya kökenli Amerikalıları ağırladığı yemek sırasında yaptığı konuşmayla izleyicileri kahkahaya boğdu. Kürsüye çıktığında gömleğinin yakasındaki ruj izini işaret eden Obama, “Benimle selamlaşırken gösterdiğiniz sıcak tavırlar için teşekkür çok ederim. Bunun sorumlusu kim biliyor musunuz” diyerek sözlerine başladı.

Daha sonra televizyondaki bir şarkı yarışmasında ünlenen Jessica Sanchez’i işaret eden Obama “Jessica neredesin? Bir saniye bu izin sorumlusu Jessica değil, onun teyzesi. Teyzesi nerede, gitti mi yoksa” dedi.

ABD Başkanı daha sonra eşi Michelle’e dönerek “Buna herkes şahit olsun istedim. Açıkcası Michelle ile sorun yaşamak istemiyorum. Herkes gerçekleri öğrenmeli” diye konuştu.

 

Vukuatı çok

 

Çapkın bakışlarıyla tanınan Obama, daha önce Beyonce'nin poposuna bakarken görüntülenmiş, bu fotoğraf yüzünden zor zamanlar geçirmişti.

 

Bir Obama vakası daha

 

ABD Başkanı Barack Obama'nın, Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy ile birlikte, İtalya'daki G-8 zirvesi sırasında bir genç kıza arkasından bakarken görüntülendiği fotoğraf, bütün dünya basınında tartışma konusu olmuştu.
 

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